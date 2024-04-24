«Реал» уверенно победил «Басконию», легендарный Луллий установил рекорд

В первой игре четвертьфинала «Реалу» в домашнем матче удалось показать свое полное превосходство. Матч начался со спурта 8:2, в первую четверть счет составил 26:17. Во второй четверти «Баскония» смогла не сильно отстать от хозяев и ушла на более длительный перерыв с отставанием в 11 очков (37:48).

Во втором тайме «Реал» полностью захватил лидерство. Хозяева поля несколько раз увеличивали разрыв от соперника более чем на 20 очков как в третьей, так и в четвертой четверти. В итоге «Басконии» удалось улучшить показатели, но от проигрыша 74:90 спастись не удалось.

«Баскония» в основном опиралась на четырех нападающих, которые сумели набрать двузначные очки. Маркус Ховард стал лучшим из них, набрав 15 очков. Майк-Калев Котсар среди игроков эстонской сборной заработал больше игрового времени, так как смог провести на поле 13 минут. За это время центровой набрал два очка и четыре подбора. Сандер Райесте за семь минут не сумел открыть счет.

Однако самой большой звездой вечера стал легендарный игрок «Реала» Серхио Луллий, установивший рекорд Евролиги: испанский защитник стал баскетболистом, выполнившим наибольшее количество дальних бросков в Евролиге. Луллий, который промахнулся два раза из трех в матче с «Басконией», на данный момент нанес 624 дальних броска в Евролиге, что на один больше, чем у легенды «Барселоны» Хуана Карлоса Наварро.

Sergio Llull is now at the top of the all-time EuroLeague three-pointers scoring list ⭐️🔥



1. 🇪🇸 Sergio Llull | 624

2. 🇪🇸 Juan Carlos Navarro | 623 pic.twitter.com/TfvpOU8q3R — BasketNews (@BasketNews_com) April 23, 2024

«Это мощно. Приятно обойти такого легендарного игрока, как Наварро. Я очень рад, но еще больше рад заслуженной победе. Думаю, самым важным было повести в этой серии со счётом 1:0. Теперь нам нужно сфокусироваться на четверге, когда состоится вторая встреча», - сказал Луллий после встречи.

Четвертьфинальная серия «Реала» и «Басконии» продлится в четверг, снова в Испании – в Мадриде.