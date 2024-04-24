Сегодня на дачном рынке тон задают покупатели. У желающих приобрести летнюю «резиденцию» есть возможность спокойно ознакомиться с предложениями и выбрать подходящий вариант по выгодной цене.
Cамое время задуматься: не пора ли купить дачу?
Во время пандемии коронавируса резко вырос спрос на дачи. Его подтолкнули вверх два фактора – пандемия и гибкость работодателей, которые позволили работать удаленно. Однако в прошлом году интерес к дачам несколько упал по сравнению с предыдущими годами. Возможная причина этого кроется в экономической неопределенности. По словам руководителя розничного банкинга LHV Анники Горошко, люди стали более осторожно относиться к дополнительным финансовым обязательствам, что типично для охлаждающейся экономики.
Такая ситуация на рынке дает возможность желающим приобрести домик в деревне спокойно ознакомиться с вариантами, поторговаться и выбрать лучший. «Начало весны - лучшее время для выбора летнего дома, так как с приближением теплых дней количество заинтересованных увеличится», – говорит Горошко.
Стоимость дач в среднем находится в диапазоне от 50 000 до 75 000 евро в зависимости от местоположения и наличия коммуникаций. «Например, при сумме кредита от 35 000 до 52 000 евро, где первоначальный взнос составляет 30%, а кредит взят на максимальный срок – 30 лет, ежемесячный платеж будет составлять в районе 240–350 евро», – объясняет Горошко.
Нюансы кредитования летних домиков
При покупке дачи, требующей серьезного ремонта, в качестве залога можно использовать уже имеющуюся городскую недвижимость. Например, если стоимость дачи составляет 50 000 евро, а на ее ремонт нужно еще 20 000 евро, то можно взять кредит и на покупку дачи, и на ремонт, если в качестве дополнительного залога будет указан другой объект недвижимости, например, квартира, если ее стоимость позволяет это сделать.
Сегодня, благодаря низкой цене, простоте и скорости монтажа, пользуются заслуженной популярностью современные модульные домики. В их кредитовании тоже есть некоторые нюансы. Модульный дом считается движимым имуществом, а поэтому не может служить залогом при получении кредита. Если вы планируете использовать банковское финансирование при покупке такого домика, то его можно получить только под залог другого объекта недвижимости, например, другого дома или квартиры.
Летний домик или второй дом?
Если речь идет о покупке временного жилья, например, на лето, то его финансирование осуществляется с помощью потребительского кредита, где процент немного выше, чем при получении жилищного кредита, но другие условия схожи. Если летний дом является для семьи уже вторым жильем, а не просто дачей, то его можно финансировать с помощью жилищного кредита.
«В последнее время строительство второго дома за пределами города или даже переезд на постоянное место жительства в сельскую местность становится все более популярным. Мы все чаще выдаем жилищные кредиты людям, которые покупают дом за городом с намерением жить там какую-то часть года или даже переехать туда насовсем», - отмечает Горошко.
Станет ли летний дом вторым домом, зависит от многих факторов. «Ищут ли люди просто другую среду со всеми удобствами или хотят оказаться в полной изоляции? В последнем случае нужно убедиться, что есть необходимые коммуникации, включая канализацию и электроснабжение, или их можно построить с разумными затратами. Также важно оценить подъездные пути к летнему дому: стоит узнать, будет ли производиться обслуживание дорог зимой или придется самим чистить дорогу от снега», - делится советами Горошко.
Перед ходатайством о кредите важно тщательно проанализировать свое финансовое положение. В этом вопросе помогут калькуляторы кредитов, которые позволяют рассчитать свои ежемесячные платежи с учетом текущего уровня еврибора в 3,9%, который может снизиться в этом году. Многие банки активно ищут клиентов, поэтому всегда стоит исследовать возможность рефинансирования существующего кредита в другом банке в надежде получить лучшие условия. Горошко подчеркивает, что сегодня люди хорошо осведомлены о своих финансовых возможностях и умеют учитывать колебания процентных ставок в долгосрочной перспективе.
Покупка дачи или второго дома - это большой шаг, который предоставляет семье возможность проводить время на природе, вдали от городской суеты, что благотворно влияет на физическое и психическое здоровье.