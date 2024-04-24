Cамое время задуматься: не пора ли купить дачу?

Сегодня, благодаря низкой цене, простоте и скорости монтажа, пользуются заслуженной популярностью современные модульные домики. В их кредитовании тоже есть некоторые нюансы. Модульный дом считается движимым имуществом, а поэтому не может служить залогом при получении кредита. Если вы планируете использовать банковское финансирование при покупке такого домика, то его можно получить только под залог другого объекта недвижимости, например, другого дома или квартиры.

Летний домик или второй дом?

Если речь идет о покупке временного жилья, например, на лето, то его финансирование осуществляется с помощью потребительского кредита, где процент немного выше, чем при получении жилищного кредита, но другие условия схожи. Если летний дом является для семьи уже вторым жильем, а не просто дачей, то его можно финансировать с помощью жилищного кредита.

«В последнее время строительство второго дома за пределами города или даже переезд на постоянное место жительства в сельскую местность становится все более популярным. Мы все чаще выдаем жилищные кредиты людям, которые покупают дом за городом с намерением жить там какую-то часть года или даже переехать туда насовсем», - отмечает Горошко.