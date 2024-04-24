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Театр «Ванемуйне» ищет нового худрука

rus.postimees.ee
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Театр «Ванемуйне».
Театр «Ванемуйне». Фото: Kristjan Teedema / Postimees

Театр «Ванемуйне» объявил конкурс на должность художественного руководителя, которая станет вакантной с 1 июля 2025 года. Заявки принимаются до 15 мая 2024 года, с выбранным человеком будет заключен трудовой договор сроком на пять лет.

По сообщению театра «Ванемуйне», худрук отвечает за развитие труппы, планирование ее работы, планирование репертуара и его исполнение на высоком уровне.

От кандидата ожидаются высшее образование, предыдущий опыт работы в профессиональном театре, опыт управления людьми и процессами, очень хорошее знание культуры, театральной жизни и драматургии, высокий уровень выразительности на эстонском языке и хорошее знание иностранного языка, очень хорошие коммуникативные навыки и навыки планирования, а также способность выступать с инициативами, сотрудничать и анализировать.

На должность худрука ищут нового человека, который заменит Тийта Палу, который должен будет продолжать исполнять обязанности худрука до конца июня 2025 года. Театром «Ванемуйне» руководит Айвар Мяэ.

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