Театр «Ванемуйне» ищет нового худрука

По сообщению театра «Ванемуйне», худрук отвечает за развитие труппы, планирование ее работы, планирование репертуара и его исполнение на высоком уровне.

От кандидата ожидаются высшее образование, предыдущий опыт работы в профессиональном театре, опыт управления людьми и процессами, очень хорошее знание культуры, театральной жизни и драматургии, высокий уровень выразительности на эстонском языке и хорошее знание иностранного языка, очень хорошие коммуникативные навыки и навыки планирования, а также способность выступать с инициативами, сотрудничать и анализировать.