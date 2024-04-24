Ср, 24.04.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Узнайте, какой пакет электроэнергии подходит именно вам!

rus.postimees.ee
Copy
Enefit Power.
Enefit Power. Фото: Ints Kalnins

Сколько людей, столько и различных привычек в потреблении электроэнергии. Чтобы удовлетворить потребности и предпочтения потребителей, на рынке существует широкий спектр различных пакетов электроэнергии. Но чем они отличаются друг от друга и как понять, какой из них подходит именно вам?

Перевод - Диана Харламова

Выбор оптимального пакета для каждого клиента зависит от его потребления электроэнергии, а также от его способности и желания контролировать и управлять своим потреблением. Пакеты электроэнергии делятся на два типа: пакеты с фиксированной и биржевой ценой.

Все пакеты электроэнергии, предлагаемые Enefit, могут быть персонализированы в соответствии с вашими пожеланиями: например, вы можете выбрать пакет на основе возобновляемых источников энергии или установить соответствующий тип цены или тариф. При выборе первого варианта пакета цена на электроэнергию для потребителя остается неизменной каждый час. При втором варианте цена варьируется, обычно дешевле ночью и дороже днем.

Отличие фиксированной цены от биржевой

В пакете с фиксированной ценой (Kindel) цена за единицу электроэнергии оговорена и не меняется в течение срока действия договора. Таким образом, вы точно знаете, сколько стоит каждый потребленный вами киловатт-час, и можете спокойно планировать свои ежемесячные расходы.

Kindel особенно подходит тем потребителям, которые стремятся обезопасить себя от колебаний цен на электроэнергию, используют энергию для отапливания и не контролируют свое потребление. Вы можете выбрать один из шести подходящих вам пакетов на 6, 12 или 36 месяцев.

Пакеты электроэнергии со словом «зеленый» в названии основаны на возобновляемых источниках энергии. Другими словами, это означает, что вы получаете электричество, произведенное на 100 процентов из возобновляемых источников энергии, в основном солнечной, ветровой и гидроэнергии.

Выбирая зеленую энергию, вы потребляете экологически чистую электроэнергию, вносите свой вклад в экологически чистое будущее и помогаете выводить на рынок больше зеленой энергии в долгосрочной перспективе - чем больше потребителей такой энергии, тем больше мощностей возобновляемой генерации мы можем создать.

В пакете с биржевой ценой стоимость электроэнергии меняется каждый час и не может быть предсказана заранее. На биржевую цену влияют различные факторы, такие как спрос и предложение электроэнергии или доля возобновляемых источников энергии на рынке. Хотя вы можете извлечь выгоду из часов с более выгодной ценой на электроэнергию, контролируя свое потребление, вы также должны быть готовы к возможным скачкам цен.

Биржевой пакет подходит как для мелких производителей, так и для более рискованных потребителей с потреблением выше среднего, которые готовы следить за биржевыми ценами и планировать свое потребление для получения большей прибыли. Существует возможность выбора между стандартным пакетом и пакетом возобновляемой энергии.

Биржевой пакет подходит как для мелких производителей, так и для более рисковых потребителей с потреблением выше среднего, которые готовы следить за биржевыми ценами и планировать свое потребление для получения большей прибыли. Есть выбор между стандартным пакетом и пакетом возобновляемой энергии.

Сезонный пакет, сочетающий преимущества фиксированного и биржевого пакетов

В дополнение к фиксированному и обменному пакетам Enefit предлагает третий пакет электроэнергии, сезонный. Такой пакет дает клиентам преимущество дешевого электричества от биржи летом и безопасность фиксированной цены зимой - клиенты, выбравшие этот пакет, будут платить по биржевой цене с апреля по сентябрь и по фиксированной цене с октября по март.

Сезонный пакет подходит для потребителей, которые не хотят постоянно переключаться, хотят максимально использовать сезонные различия в ценах и хотят потреблять экологически чистую и устойчивую энергию. Он доступен только в так называемом зеленом варианте.

Чтобы сравнить пакеты электроэнергии и выбрать подходящий для вас еще проще, зайдите на сайт Enefit и введите данные о вашем ежемесячном потреблении электроэнергии в киловатт-часах (кВт/ч). После этого система рассчитает приблизительные цены на все доступные пакеты электроэнергии с учетом особенностей вашей квартиры или дома.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх