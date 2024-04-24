Узнайте, какой пакет электроэнергии подходит именно вам!

Выбирая зеленую энергию, вы потребляете экологически чистую электроэнергию, вносите свой вклад в экологически чистое будущее и помогаете выводить на рынок больше зеленой энергии в долгосрочной перспективе - чем больше потребителей такой энергии, тем больше мощностей возобновляемой генерации мы можем создать.

В пакете с биржевой ценой стоимость электроэнергии меняется каждый час и не может быть предсказана заранее. На биржевую цену влияют различные факторы, такие как спрос и предложение электроэнергии или доля возобновляемых источников энергии на рынке. Хотя вы можете извлечь выгоду из часов с более выгодной ценой на электроэнергию, контролируя свое потребление, вы также должны быть готовы к возможным скачкам цен.

Биржевой пакет подходит как для мелких производителей, так и для более рискованных потребителей с потреблением выше среднего, которые готовы следить за биржевыми ценами и планировать свое потребление для получения большей прибыли. Существует возможность выбора между стандартным пакетом и пакетом возобновляемой энергии.

Биржевой пакет подходит как для мелких производителей, так и для более рисковых потребителей с потреблением выше среднего, которые готовы следить за биржевыми ценами и планировать свое потребление для получения большей прибыли. Есть выбор между стандартным пакетом и пакетом возобновляемой энергии.

Сезонный пакет, сочетающий преимущества фиксированного и биржевого пакетов

В дополнение к фиксированному и обменному пакетам Enefit предлагает третий пакет электроэнергии, сезонный. Такой пакет дает клиентам преимущество дешевого электричества от биржи летом и безопасность фиксированной цены зимой - клиенты, выбравшие этот пакет, будут платить по биржевой цене с апреля по сентябрь и по фиксированной цене с октября по март.

Сезонный пакет подходит для потребителей, которые не хотят постоянно переключаться, хотят максимально использовать сезонные различия в ценах и хотят потреблять экологически чистую и устойчивую энергию. Он доступен только в так называемом зеленом варианте.

Чтобы сравнить пакеты электроэнергии и выбрать подходящий для вас еще проще, зайдите на сайт Enefit и введите данные о вашем ежемесячном потреблении электроэнергии в киловатт-часах (кВт/ч). После этого система рассчитает приблизительные цены на все доступные пакеты электроэнергии с учетом особенностей вашей квартиры или дома.