Футболисты Премьер-лиги замешаны в скандале с изнасилованием

В минувшие выходные английская полиция задержала двух 19-летних футболистов, выступающих в английской Премьер-лиге. Их имена не разглашаются, но оба они представляют один и тот же клуб, название которого также не разглашается.

Один из игроков, задержанных на выходных, подозревается в нападении и пособничестве в изнасиловании, другой - в изнасиловании. Оба дали объяснения полиции и были отпущены под залог.

Предполагаемое преступление произошло в пятницу вечером, а через несколько часов после происшествия потерпевшая обратилась в полицию.

Клуб, в котором играют оба футболиста, не пожелал комментировать ситуацию британской прессе.

«Пока полиция ведет разбирательство, наш клуб не будет комментировать инцидент», - заявил изданию The Sun один из представителей клуба.