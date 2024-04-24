ЭТО НЕ СТЫДНО! ⟩ Обладательница самой аппетитной груди в Балтии раскрыла тайны хорошего секса

В первом выпуске ведущие Максим Милованов и Арменуи Геройская пригласили в студию модель сайта OnlyFans, обладательницу самой аппетитной груди в Балтии - Анастасию Рандлепп, которая помогла разобраться в мифах и заблуждениях о сексе.

Имеет ли размер значение в сексуальных отношениях? Какие могут быть преимущества и недостатки большого и маленького полового члена?

На эти и другие вопросы Limon.ee ответит блогер и модель сайта OnlyFans - Анастасия Рандлепп.

Размер в сексуальных отношениях может иметь разное значение для разных людей, и его важность часто зависит от индивидуальных предпочтений и ожиданий.

«Размер имеет значение. Мы не только можем говорить о длине мужского полового органа, но и рассматриваем его ширину. Но не стоит забывать, что есть и другие факторы благодаря которым, мужчина может удовлетворять потребности женщин в сексе», - говорит Анастасия, добавляя, что девушки чаще выбирают партнеров со средним размером полового органа, так как большие размеры могут вызывать дискомфорт или даже боль во время полового акта, особенно если не достаточно предварительных ласк или смазки.

По словам Рандлепп некоторые позиции могут быть неудобными или невозможными из-за большого размера.

Подкаст «Это Не Стыдно!» В студии Анастасия Рэндлепп. Ведущие Максим Милованов и Арменуи Геройская. Фото: Константин Седнев

Какие факторы влияют на удовлетворенность сексуальной жизнью помимо размера? Правда, что мужчины всегда хотят секса больше, чем женщины?