Портал Limon.ee запускает подкаст «Это Не Стыдно!». Разговоры в студии будут вестись на интимные темы, а ведущим нового шоу станет Максим Милованов. Вместе с таллиннской радиозвездой и диджеем откровенничать с героями подкаста будет репортер портала Limon.ee Арменуи Геройская.
ЭТО НЕ СТЫДНО! ⟩ Обладательница самой аппетитной груди в Балтии раскрыла тайны хорошего секса
В первом выпуске ведущие Максим Милованов и Арменуи Геройская пригласили в студию модель сайта OnlyFans, обладательницу самой аппетитной груди в Балтии - Анастасию Рандлепп, которая помогла разобраться в мифах и заблуждениях о сексе.
Имеет ли размер значение в сексуальных отношениях? Какие могут быть преимущества и недостатки большого и маленького полового члена?
На эти и другие вопросы Limon.ee ответит блогер и модель сайта OnlyFans - Анастасия Рандлепп.
Размер в сексуальных отношениях может иметь разное значение для разных людей, и его важность часто зависит от индивидуальных предпочтений и ожиданий.
«Размер имеет значение. Мы не только можем говорить о длине мужского полового органа, но и рассматриваем его ширину. Но не стоит забывать, что есть и другие факторы благодаря которым, мужчина может удовлетворять потребности женщин в сексе», - говорит Анастасия, добавляя, что девушки чаще выбирают партнеров со средним размером полового органа, так как большие размеры могут вызывать дискомфорт или даже боль во время полового акта, особенно если не достаточно предварительных ласк или смазки.
По словам Рандлепп некоторые позиции могут быть неудобными или невозможными из-за большого размера.
Какие факторы влияют на удовлетворенность сексуальной жизнью помимо размера? Правда, что мужчины всегда хотят секса больше, чем женщины?
«Удовлетворенность сексуальной жизнью зависит от множества факторов, которые могут включать физические, эмоциональные и психологические аспекты. Очень важно то, с кем вы спите - это ваш любимый или не любимый партнер», - говорит Анастасия.
Относительно второго вопроса о различиях в сексуальных желаниях между мужчинами и женщинами, стереотип о том, что мужчины всегда хотят секса больше, не всегда соответствует действительности. Сексуальное желание может значительно различаться у разных людей независимо от пола. Все люди уникальны, и у каждого свои уровни интереса к сексу, которые могут меняться со временем и в зависимости от обстоятельств.
О чем еще говорим в подкасте?
- Секс = проникновение?
- Мужчины всегда хотят секса больше, чем женщины?
- Боль - признак хорошего секса?
Подробнее - в свежем выпуске подкаста «Это Не Стыдно!».
«Это Не Стыдно!» - подкаст, где откровенно обсуждаются темы любви, отношений и секса. Присоединяйтесь к нам на портал Limon.ee, чтобы исследовать эти важные аспекты жизни в атмосфере открытости и принятия, где каждый вопрос имеет значение, а каждый ответ помогает лучше понять себя и других.