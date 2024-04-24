Родители детей-cпортсменов получат возможность вернуть налоги

Что касается возможности предоставления льготы по подоходному налогу на взносы, уплаченные спортивной организации за подготовку детей и молодежи, Клаан отметил, что в соответствии с действующим законодательством родители имеют право на льготу по подоходному налогу, если их ребенок посещает спортивную школу, но для спортивного клуба такой возможности нет.
За последнее десятилетие количество спортивных школ, созданных спортивными организациями, увеличилось в несколько раз и к концу 2023 года достигнет 492. Спортивные школы часто создаются с единственной целью - получить скидку на подоходный налог.
«Несмотря на то, что основные виды спортивной деятельности одинаковы как в спортивных школах, так и в спортивных клубах, по оценкам, 27 процентов родителей оказываются в неравных условиях, поскольку не имеют возможности вернуть подоходный налог, так как тренировки их ребенка организует спортивный клуб, а не спортивная школа», - сказал Клаан.
Когда законопроект станет законом, родители также смогут вычитать ежемесячные взносы, плату за курсы, плату за обучение или другие подобные взносы, уплаченные спортивным организациям с юными участниками, которые внесены в спортивную базу данных, как расходы на обучение в течение налогового периода. Цель поправки - обеспечить равное отношение ко всем детям и их родителям, занимающимся спортом. Это снизит административное бремя и дублирование данных для спортивных организаций.
Прежде чем предложенные изменения вступят в силу, необходимо пройти ряд этапов. По словам Клана, они включают в себя анализ отзывов, полученных в процессе согласования, и, при необходимости, доработку проекта; согласование проекта с Министерством юстиции; утверждение поправок к Закону о спорте правительством и представление их в Рийгикогу; процедуру представления проекта в Рийгикогу.
«Цель Министерства культуры - представить проект в правительство в августе, чтобы Рийгикогу начал процедуру в начале сентября. В этом случае мы надеемся, что поправки вступят в силу в декабре этого года или в январе следующего», - добавил Клаан.