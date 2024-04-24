Родители детей-cпортсменов получат возможность вернуть налоги

Закон о спорте регулирует эту сферу в Эстонии с 1998 года. Закон устанавливает общие основы организации спорта, права и обязанности спортсменов и тренеров, базу спортивных данных, финансирование спорта и требования к организации спортивных мероприятий, а также, например, соблюдение антидопинговых правил и организацию национального контактного центра по борьбе с манипуляциями на спортивных мероприятиях.

Последние фундаментальные и основополагающие изменения в закон были внесены в 2020 году, когда, в частности, были упорядочены вопросы оплаты труда и занятости спортсменов, что способствовало обеспечению их социальных гарантий. Также был дополнен уголовный кодекс в вопросах допинговых преступлений.

Однако, по словам Маргуса Клаана, руководителя отдела спорта Министерства культуры, возник ряд других важных вопросов, в результате чего в прошлом году было решено внести поправки в закон. «Сейчас мы отправили на согласование в министерства и спортивные организации проект, который можно разделить на четыре основные части», - говорит Клаан.

В законопроекте планируется повысить порог компенсации спортивным судьям до 45 евро; уточнить правила борьбы с допингом, манипуляциями, спортивной этикой и взысканием субсидий; обновить требования к организации спортивных мероприятий; разрешить возврат подоходного налога на взносы, уплаченные спортивным организациям, в которых занимаются молодежь и дети.