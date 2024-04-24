На весенний забег Пыхья-Таллинна приглашают всех! Дистанцию преодолеть можно бегом, пешком и даже в инвакресле

Соревнование «Пыхья-Таллиннский I весенний забег 2024» пройдёт 28 апреля в прибрежном парке на Штромке. Управа района приглашает к участию всех желающих независимо от возраста и спортивной подготовки. Хотя мероприятие бесплатное, необходима предварительная регистрация.

На выбор предлагаются следующие дистанции:

Мужчины и женщины, дистанция 5 км (два круга по 2,5 км), возрастные группы: основная - 2006-1984 г.р.

ветераны I - 1983-1974 г.р.

ветераны II - 1973 г.р. и старше

Время засекается

Молодежь, дистанция 2,5км , возрастные группы:

2008-2012 г. р.

Время засекается.

Детский забег, дистанция приблизительно 300м (дети до 7 лет);

600 м - 2013-2016 г.р.

Время не засекается.

Для людей в инвалидных колясках дистанции 300 м и 900 м.

Время не засекается. Поддержку будут оказывать волонтёры.

Трассу можно также пройти и пешком.

Завершившие дистанцию получат медаль. Для участников детского забега предусмотрены диплом и небольшой приз.

Зарегистрироваться на забег можно здесь. Более подробная информация — на странице мероприятия в Facebook.