В воскресенье, 28 апреля, в районе Пыхья-Таллинн впервые состоится весенний забег, на который приглашают всех желающих - детей, взрослых и людей в инвалидных колясках. Участие бесплатное.
На весенний забег Пыхья-Таллинна приглашают всех! Дистанцию преодолеть можно бегом, пешком и даже в инвакресле
Соревнование «Пыхья-Таллиннский I весенний забег 2024» пройдёт 28 апреля в прибрежном парке на Штромке. Управа района приглашает к участию всех желающих независимо от возраста и спортивной подготовки. Хотя мероприятие бесплатное, необходима предварительная регистрация.
На выбор предлагаются следующие дистанции:
Мужчины и женщины, дистанция 5 км (два круга по 2,5 км), возрастные группы: основная - 2006-1984 г.р.
ветераны I - 1983-1974 г.р.
ветераны II - 1973 г.р. и старше
Время засекается
Молодежь, дистанция 2,5км, возрастные группы:
2008-2012 г. р.
Время засекается.
Детский забег, дистанция приблизительно 300м (дети до 7 лет);
600 м - 2013-2016 г.р.
Время не засекается.
Для людей в инвалидных колясках дистанции 300 м и 900 м.
Время не засекается. Поддержку будут оказывать волонтёры.
Трассу можно также пройти и пешком.
Завершившие дистанцию получат медаль. Для участников детского забега предусмотрены диплом и небольшой приз.
Зарегистрироваться на забег можно здесь. Более подробная информация — на странице мероприятия в Facebook.