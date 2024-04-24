ВИДЕО ⟩ Маленький музей в глухой деревне – блажь сумасшедших энтузиастов?

В богом забытой деревне Кяру в Ярвамаа, среди эстонских лесов, озер и болот в один прекрасный день, к изумлению местных жителей, появился… Нет, не сельмаг, не заправка и даже не пивная. Свой музей, причем довольно специфической направленности. Музей колясок Кяру.