В богом забытой деревне Кяру в Ярвамаа, среди эстонских лесов, озер и болот в один прекрасный день, к изумлению местных жителей, появился… Нет, не сельмаг, не заправка и даже не пивная. Свой музей, причем довольно специфической направленности. Музей колясок Кяру.
ВИДЕО ⟩ Маленький музей в глухой деревне – блажь сумасшедших энтузиастов?
Кому нужен маленький музей в глухой деревне? Что это – блажь сумасшедших энтузиастов или трезвый бизнес-расчет?
Может ли в принципе небольшой провинциальный музей приносить хорошую прибыль?
Гость сегодняшней программы «На кухне» – Сергей Трофимов, руководитель по развитию Музея колясок Кяру.