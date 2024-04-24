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ВИДЕО ⟩ Маленький музей в глухой деревне – блажь сумасшедших энтузиастов?

Даниэль Гилман
, журналист
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В богом забытой деревне Кяру в Ярвамаа, среди эстонских лесов, озер и болот в один прекрасный день, к изумлению местных жителей, появился… Нет, не сельмаг, не заправка и даже не пивная. Свой музей, причем довольно специфической направленности. Музей колясок Кяру.

Кому нужен маленький музей в глухой деревне? Что это – блажь сумасшедших энтузиастов или трезвый бизнес-расчет?

Может ли в принципе небольшой провинциальный музей приносить хорошую прибыль?

Гость сегодняшней программы «На кухне» – Сергей Трофимов, руководитель по развитию Музея колясок Кяру.

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