На побережье Хийумаа обнаружено потенциальное загрязнение нефтепродуктами

В настоящее время спасатели Кярдла и полевой диспетчер на острове Хийумаа составляют карту масштаба загрязнения, а когда степень загрязнения и вещество станут ясными, при необходимости начнутся работы по сбору загрязнителя.

На данный момент информации об испачканных или поврежденных птицах или животных нет, но Спасательный департамент советует не позволять домашним животным свободно гулять на указанной территории, а при обнаружении загрязнения людям стоит иметь в виду, что нельзя прикасаться к нему голыми руками.

Тех, кто обнаружит возможное загрязнение в других районах Хийумаа, просят сообщить об этом по телефону 1247.