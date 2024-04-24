ФОТО ⟩ На стройке нового магазина Selver состоялся праздник стропил

Перевод: Павел Соболев

Краеугольный камень здания, строящегося под руководством компании Kaarsilla Kinnisvara, был заложен в четверг, 18 апреля, также был проведен праздник стропил, посвященный выходу в строительстве на максимальную высоту здания. Снимать стропильный венок поднялись руководитель по развитию компании Kaarsilla Real Estate Вильяр Янес, руководитель проекта компании Embach Ehitus Мартин Марк и представитель Tarind Järelevalve Тармо Тоомисте, осуществлявший надзор за строительством.

По словам архитектора волости Тарту Эгле Ныммоя, в этом районе прибавилось большое количество жителей, и теперь ожидается, что прямо на месте людям будет доступно то, что необходимо каждый день.

Строящееся коммерческое здание будет иметь 4500 квадратных метров торговых и офисных площадей.

«Завершение строительства ознаменует реализацию идею Kaarsilla Kinnisvara, давнего партнера Selver. В таком совместном сотрудничестве будет построен уже шестой магазин. Мы рады, что вместе можем внести свой вклад в развитие района Раади», - сказал Маде Варес, генеральный директор Kaarsilla Kinnisvara.

Он также выразил надежду, что появление в этом районе нового магазина увеличит возможности выбора для местных жителей и сократит для них необходимость добираться за покупками в центр города.

Маде Варес и председатель правления Embach Ehitus Андрес Салусаар в своих выступлениях высоко оценили строителей, которые за короткое время проделали очень хорошую работу. Они также поблагодарили проектировщиков, строительный надзор, всех субподрядчиков и гопруправу Тарту за плодотворное сотрудничество.

Raadi Selver откроет свои двери в сентябре этого года.

Kaarsilla Kinnisvara OÜ - эстонская компания, основанная в 1996 году, основной деятельностью которой является аренда, управление и развитие коммерческих и офисных помещений. В общей сложности компания имеет 103 900 квадратных метров арендуемых площадей в Тарту, Таллинне, Пярну и Нарве, в том числе 49 600 квадратных метров торговых площадей, 34 685 офисных помещений, 14 240 складских помещений и 5 375 квадратных метров производственных площадей.