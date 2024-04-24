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Боксер выиграл в казино фантастическую сумму

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Райан Гарсия.
Райан Гарсия. Фото: AL BELLO

Райан Гарсия, боровшийся за чемпионский пояс мира бокса по версии WBC в суперлёгком весе, одержал одну из самых важных побед в своей карьере. Он сенсационно победил действующего чемпиона мира по боксу в первом полусреднем весе по версии WBC, Девина Хейни.

Победа принесла Гарсии около 50 миллионов долларов, причем 12 миллонов из этой суммы оказались сработавшей ставкой на победу: Гарсия накануне боя поставил два миллиона долларов… на себя.

Бой продлился 12 раундов, при этом явный аутсайдер матча Гарсия трижды отправлял ранее не знавшего поражений соперника в нокдаун хуком слева. Большинством голосов победу присудили Гарсии.

Но несмотря на гигантскую сумму, Гарсия так и не получил чемпионский пояс WBC в суперлёгком весе, поскольку провалил взвешивание перед поединком, показав перевес в полтора килограмма.

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