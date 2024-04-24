Боксер выиграл в казино фантастическую сумму

Райан Гарсия, боровшийся за чемпионский пояс мира бокса по версии WBC в суперлёгком весе, одержал одну из самых важных побед в своей карьере. Он сенсационно победил действующего чемпиона мира по боксу в первом полусреднем весе по версии WBC, Девина Хейни.