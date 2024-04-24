Одна из главных конкуренток Ефимовой крайне близко подошла к мировому рекорду

На дистанции 100 м брассом – основной дисциплине эстонской чемпионки Энели Ефимовой - китаянка Тан Цяньтин показала время 1.04.39. Это четвертый результат мировой рейтинговой таблицы за всю историю.

Действующая чемпионка мира Тан, уже в полуфинале установила рекорд Азии (1,04,68), а в финале поплыла дистанцию с результатом, быстрее которого оказался лишь результат, установленный в 2017 году - тогда американка Лилли Кинг установила мировой рекорд 1.04.13, который действует и по сей день.

Результат китаянки также означает и то, что за последний год уже три женщины проплыли дистанцию быстрее показателя 1,05. Помимо Танг, это выполнила мировая рекордсменка Кинг (1.04.75) и литовская пловчиха Рута Мейлютите (1.04.62) . Национальный рекорд Ефимовой был установлен в прошлом году с результатом 1.06.18.