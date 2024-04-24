Объявлен конкурс на должность руководителя Кивиылиской государственной школы

По словам Райво Труммала, руководителя отдела управления государственными школами Министерства образования и науки, на должность директора ожидаются кандидаты, которых вдохновляет использование возможностей, появившихся в результате создания школы, на благо учащихся. Задачей нового директора станет формирование единой школьной культуры, обеспечивающей предоставление качественного эстоноязычного образования, сохранение и развитие эстоноязычной среды, а также переход на эстоноязычное образование.

«Руководитель вместе с коллективом, общественностью и директором должен разработать и обеспечить узнаваемое своеобразие школы и учебных мест, определить направления развития. Важно создать школьную культуру, которая поддерживает и развивает учащихся, и согласовать ценности, объединив сильные стороны трех школ, педагогов и учреждений региона, - пояснил Труммал. - Мы рассчитываем на образовательное сотрудничество и участие партнеров в проектах за пределами школы, поощрение интеграции учащихся и применение современного подхода к обучению, что позволит подготовить учащихся к будущему».

Кандидат должен иметь степень магистра или эквивалентную квалификацию и опыт управленческой работы, а также желание внести свой вклад в сферу образования и способность применять свои знания и опыт для создания лучшей среды обучения и интересных возможностей обучения.

Министерство в роли представителя владельца школы предлагает кандидату поддержку при адаптации со стороны опытных руководителей школ, коллег-менторов, а также возможности обучения и благоприятную рабочую среду с соответствующими льготами.

Последний срок подачи заявок - 8 мая, дата начала работы - 1 сентября.