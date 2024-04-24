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Штрафы за лжемедицину и время начала занятий в школе будут зафиксированы в законе

Лоора-Элизабет Ломп
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Мухоморы. Иллюстративное фото
Мухоморы. Иллюстративное фото Фото: Pexels

Завтра правительство обсудит новый Закон о здравоохранении, разработанный Министерством социальных дел, который обновит правила школьного питания и время начала занятий, а также штрафы за лжемедицину, сеансы загара в солярии и другое.

Министр здравоохранения Рийна Сиккут (Социал-демократическая партия) сказала Postimees, что обновление всеобъемлющего Закона о здравоохранении очень важно, особенно с точки зрения профилактики многих заболеваний. «Важно, что обновление разрешит посещение солярия и нанесение татуировок только совершеннолетним. Кроме того, сделан первый шаг к искоренению лжемедицины. Нужно немного доработать формулировки, но принцип уже заложен, и теперь мы приступим к его исполнению», - говорит Сиккут.

С 2025 года будет запрещено предоставлять услуги солярия и загара несовершеннолетним, даже если у них есть согласие родителей. Кроме того, будет запрещена татуировка, при нанесении которой краска вводится в глазное яблоко - насколько известно министерству, в настоящее время такие услуги в Эстонии не предлагаются.

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