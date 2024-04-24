Погода станет гораздо реже мешать приземлениям самолетов в аэропорту Таллинна

По словам начальника эксплуатации Таллиннского аэропорта Торми Лойде, это уменьшает связанные с погодными условиями перебои в воздушном сообщении. «Основываясь на анализе метеорологических данных, за последние три года было 84 дня или 107 раз, когда облачность была очень низкой или видимость на взлетно-посадочной полосе минимальной. За эти дни в Таллиннский аэропорт должны были прибыть 77 рейсов, которые из-за погодных условий пришлось перенаправить или отменить. Поэтому полученный сертификат важен - он позволяет экипажу самолета принимать более обоснованное решение о посадке в изменчивых погодных условиях», - сказал Торми.

Обязательным условием получения соответствующего сертификата является система инструментальной посадки и необходимая вспомогательная инфраструктура в аэропорту. Для удовлетворения этих требований усовершенствовали системы диспетчерских пунктов и процедуры, связанные с вылетами и прилетами.

«Чтобы обеспечить пилотам на земле достаточную поддержку для безопасного приземления в значительно более сложных условиях, чем раньше, мы улучшили системы управления воздушным движением и компетентность авиадиспетчеров», - сказал руководитель диспетчерского отдела обслуживания воздушного движения Михкель Хауг.

Регламент процедур в условиях низкой видимости установлен Международной организацией гражданской авиации (ICAO), которая разработала стандартизированную систему, определяющую минимальные требования к погодным условиям и оборудование как для аэропортов, так и для самолетов и их экипажей, необходимые для безопасной и эффективной эксплуатации воздушных судов в условиях плохой видимости и при сложных погодных условиях.