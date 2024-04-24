В сегодняшнем решении Государственный суд подчеркнул, что парковка разрешена везде, где это не запрещено Законом о дорожном движении. Закон не предусматривает исключений для этого принципа в отношении парковочных мест.
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Госсуд постановил: парковаться можно везде, где это не запрещено
В суд обратился водитель, припарковавший автомобиль на обочине дороги, ведущей к парковке. За это он был оштрафован. Согласно мотивировке назначенного штрафа, транспортное средство находилось на обочине дороги рядом с обозначенными на дорожном покрытии парковочными местами, что запрещено Законом о дорожном движении.