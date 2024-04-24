Госсуд постановил: парковаться можно везде, где это не запрещено

В суд обратился водитель, припарковавший автомобиль на обочине дороги, ведущей к парковке. За это он был оштрафован. Согласно мотивировке назначенного штрафа, транспортное средство находилось на обочине дороги рядом с обозначенными на дорожном покрытии парковочными местами, что запрещено Законом о дорожном движении.

Однако, по словам водителя, парковаться вдоль въезда на парковку не запрещалось, поэтому, следовательно, это было разрешено. Коллегия Госсуда по уголовным делам согласилась с водителем и пояснила, что действующий закон исходит из той логики, что парковаться можно везде, где это не запрещено Законом о дорожном движении.