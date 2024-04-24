Сотрудник банка спас пожилую пару, пытавшуюся перевести деньги мошенникам

Несколько дней назад в полицию позвонил бдительный сотрудник банка, заметивший у банкомата пожилую пару. Сотрудник спросил, чем может помочь, и выяснилось, что пожилая женщина, следуя указаниям мошенников, уже сняла со счета 3000 евро и готовилась передать им деньги, чтобы помочь якобы попавшей в беду дочери.

Сотрудник банка объяснил супругам, что с высокой долей вероятности это мошенничество, но они не поверили. Таким образом, у сотрудника банка не осталось другого выхода, кроме как вызвать полицию.

Все время, пока пожилые супруги находилась в банке, они активно общались по видеосвязи с людьми, дававшими им указания, но как только мошенники увидели прибывших полицейских, они отключились. Вместе с сотрудником банка полицейские смогли втолковать несостоявшимся потерпевшим, что речь идет о хитрых мошенниках, которым ни в коем случае нельзя передавать деньги.