Ср, 24.04.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Сотрудник банка спас пожилую пару, пытавшуюся перевести деньги мошенникам

BNS
Copy
Пожилая пара чуть не стала жертвой мошенничества. Фото носит иллюстративный характер.
Пожилая пара чуть не стала жертвой мошенничества. Фото носит иллюстративный характер. Фото: PhotodriveStudio/Shutterstock

Сотрудник банка, заметивший пожилую пару у банкомата, спас ее от перевода мошенникам 3000 евро.

Несколько дней назад в полицию позвонил бдительный сотрудник банка, заметивший у банкомата пожилую пару. Сотрудник спросил, чем может помочь, и выяснилось, что пожилая женщина, следуя указаниям мошенников, уже сняла со счета 3000 евро и готовилась передать им деньги, чтобы помочь якобы попавшей в беду дочери.

Сотрудник банка объяснил супругам, что с высокой долей вероятности это мошенничество, но они не поверили. Таким образом, у сотрудника банка не осталось другого выхода, кроме как вызвать полицию.

Все время, пока пожилые супруги находилась в банке, они активно общались по видеосвязи с людьми, дававшими им указания, но как только мошенники увидели прибывших полицейских, они отключились. Вместе с сотрудником банка полицейские смогли втолковать несостоявшимся потерпевшим, что речь идет о хитрых мошенниках, которым ни в коем случае нельзя передавать деньги.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх