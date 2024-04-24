Конфликт в ласнамяэской школе: ученик заявил о притеснениях из-за политических взглядов. Вице-мэр пока не видит нарушений

По его словам руководство школы подтвердило, что беседа с Андреем была, на ней обсуждали и другие причины, по которым он может не попасть в гимназию. «Они подтвердили, что политические высказывания или позиция не являются критерием для поступления».

Яшин также добавил, что позиция городской власти такова, что и ученики, и учителя имеют право пользоваться свободой слова и иметь любые взгляды, которые не являются противозаконными. «Из письма школы мы пока не можем сделать вывод, что этот принцип был нарушен», - сказал вице-мэр.

Поскольку процесс приема в гимназию еще идет и невозможно на данный момент сделать вывод о том, почему кого-то приняли или не приняли в гимназию, городской департамент образования дополнительных шагов в связи с этим не предпринимает.

Как говорит Андрей, на отношение к нему в школу могли повлиять его публичные высказывания, в которых он критиковал руководство школы. Алексей Яшин по этому поводу сказал, что текстов Андрея с критикой не читал, поэтому не может оценить, насколько они были уместны или нет. Однако, по словам вице-мэра, если критика конструктивна и содержит толковые предложения ученика, то в самом факте такой критики в адрес школы нет ничего неприемлемого, она вполне приветствуется.

Комментарий исполняющей обязанности директора Татьяны Дудориной

Прием в Ласнамяэскую русскую гимназию еще идет и при приеме учеников гимназия исходит из Условий и порядка приема в Ласнамяэскую русскую гимназию. В 10-й класс учащегося принимают на основании аттестата за 9-й класс, аттестата об окончании начальной школы, оценок на экзаменах и собеседования.

Рейтинг формируется на основе оценок аттестата об окончании начальной школы и оценок на экзаменах. При поступлении предпочтение отдается ученикам, имеющим более высокие оценки в аттестате и на экзаменах.

Не принимается в гимназию ученик, имеющий неудовлетворительную оценку за триместр/четверть во время обучения в 9 классе. Исходя из вышеизложенного некоторые кандидаты на поступление в гимназию не были одобрены.

Однако им сообщили, что они могут подавать документы повторно, если у них количество прогулов по неуважительным причинам не увеличилось и они сдали выпускные экзамены не ниже чем на оценку «3».

Школа предназначена для обучения и воспитания, являясь политически нейтральным местом. Мы ценим независимость мышления, аналитические способности учеников и, в том числе, ценим свободу мысли учеников.

Знакомство учеников с разными мировоззрениями и обсуждение разных позиций допустимо и позитивно, но мы следуем принципу контроля. Кстати, никто из руководства школы не принадлежит к политической партии.

Поскольку девятиклассники еще несовершеннолетние, школа не может обсуждать ученика с посторонними. В данном случае это только информация с ограниченным доступом и предназначена для внутреннего пользования учреждения.

Все вопросы мы могли обсудить с официальным представителем несовершеннолетнего ученика, то есть с разрешения и в присутствии родителей.

Ласнамяэская русская гимназия готовится к переходу на эстоноязычное обучение. На протяжении многих лет в школе действует успешная программа языкового погружения, при котором два или более языков используются во время получения образования, поддерживая развитие многоязычия.

В последние годы также увеличилось количество наборов курсов языкового погружения. Кроме того, в школе действуют классы с углубленным изучением эстонского языка. Более подробные шаги по переходу на эстоноязычное образование отражены в плане действий по переходу, который направлен в Таллиннский департамент образования и Министерство образования и науки.