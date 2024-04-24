В Ласнамяэской русской гимназии разгорелся скандал: ученик девятого класса Андрей утверждает, что администрация школы преследует его за активную общественную позицию и политические взгляды. В дело уже вмешался Департамент образования Таллинна, скандал прокомментировал столичный вице-мэр Алексей Яшин.
Конфликт в ласнамяэской школе: ученик заявил о притеснениях из-за политических взглядов. Вице-мэр пока не видит нарушений
Ученик девятого класса Ласнамяэской русской гимназии Андрей (фамилия подростка редакции известна) рассказал Rus.Postimees о том, что администрация учебного заведения отказывается принимать его в старшие гимназические классы. По словам Андрея, дело совершенно не в его успеваемости, поведении или прилежании, которые не хуже, чем у остальных одноклассников.
Школьник уверен, что администрация гимназии решила наказать его таким образом за активную общественную позицию и политические взгляды - в свои 16 лет Андрей является одним из руководителей молодежной организации партии «Отечество».
Андрей - активный сторонник перехода русских школ на эстоноязычное образование. В своих статьях в эстонских СМИ он критикует закрытость русскоязычных школ, языковую сегрегацию и негативную роль Центристской партии в контексте перехода на эстонский язык обучения.
Тем самым, полагает школьник, он нажил себе врагов в лице директора и двух завучей гимназии. Как рассказывает Андрей, в ходе недавнего собеседования администрация школы прямым текстом объявила, что не желает видеть его в числе старшеклассников в следующем учебном году.
Исполняющая обязанности директора школы Татьяна Дудорина опровергает слова ученика о притеснениях на политической почве и признает, что не может комментировать детали процесса приема конкретного ученика в гимназическую ступень. «Поскольку девятиклассники еще несовершеннолетние, школа не может обсуждать ученика с посторонними. В данном случае это информация с ограниченным доступом и предназначена для внутреннего пользования учреждения», - сказала она.
Андрей указывает, что официальная версия руководства школы такова: слишком активная общественная работа негативно сказывается на успеваемости и поведении, а потому ему больше не место в гимназии, но он подвергает ее сомнению.
Разумеется, на Ласнамяэской русской гимназии свет клином не сошелся - Андрея возьмут к себе другие школы, но он считает, что вопрос принципиальный: стоит промолчать или активно бороться за свои права? «Я уверен, что меня преследуют из-за моих политических взглядов и общественной деятельности. Так поступать точно нельзя», - говорит школьник.
Поскольку молчать Андрей не собирается, о его ситуации уже наслышаны и столичный Департамент образования, и вице-мэр Алексей Яшин. «Официальной жалобы по этому поводу в Таллиннский департамент образования не поступало, но мы получили информацию об этом, после чего обратились к школе за разъяснениями», - говорит руководитель Департамента образования Каарел Рунду.
По его словам, предоставленные администрацией гимназии объяснения оказались исчерпывающими, «и исходя из этого мы не увидели в данном случае ущемления прав ученика и необходимости дополнительного вмешательства».
Руководитель столичного департамента образования Алексей Яшин (партия «Ээсти 200») сказал Rus.Postimees, что школа разъяснила ситуацию городским чиновникам. По словам Яшина, он попросил своих подчиненных выяснить, что происходит, поскольку ученик утверждает, что на собеседовании в школе поднимали тему высказываний в публичном пространстве.
«Ученик почувствовал, что ему сказали о том, что его высказывания могут стать одной из причин, почему он в гимназию может не попасть, - говорит Яшин. - Именно этот момент стал причиной, почему я попросил разъяснений у администрации школы».
По его словам руководство школы подтвердило, что беседа с Андреем была, на ней обсуждали и другие причины, по которым он может не попасть в гимназию. «Они подтвердили, что политические высказывания или позиция не являются критерием для поступления».
Яшин также добавил, что позиция городской власти такова, что и ученики, и учителя имеют право пользоваться свободой слова и иметь любые взгляды, которые не являются противозаконными. «Из письма школы мы пока не можем сделать вывод, что этот принцип был нарушен», - сказал вице-мэр.
Поскольку процесс приема в гимназию еще идет и невозможно на данный момент сделать вывод о том, почему кого-то приняли или не приняли в гимназию, городской департамент образования дополнительных шагов в связи с этим не предпринимает.
Как говорит Андрей, на отношение к нему в школу могли повлиять его публичные высказывания, в которых он критиковал руководство школы. Алексей Яшин по этому поводу сказал, что текстов Андрея с критикой не читал, поэтому не может оценить, насколько они были уместны или нет. Однако, по словам вице-мэра, если критика конструктивна и содержит толковые предложения ученика, то в самом факте такой критики в адрес школы нет ничего неприемлемого, она вполне приветствуется.
Комментарий исполняющей обязанности директора Татьяны Дудориной
Прием в Ласнамяэскую русскую гимназию еще идет и при приеме учеников гимназия исходит из Условий и порядка приема в Ласнамяэскую русскую гимназию. В 10-й класс учащегося принимают на основании аттестата за 9-й класс, аттестата об окончании начальной школы, оценок на экзаменах и собеседования.
Рейтинг формируется на основе оценок аттестата об окончании начальной школы и оценок на экзаменах. При поступлении предпочтение отдается ученикам, имеющим более высокие оценки в аттестате и на экзаменах.
Не принимается в гимназию ученик, имеющий неудовлетворительную оценку за триместр/четверть во время обучения в 9 классе. Исходя из вышеизложенного некоторые кандидаты на поступление в гимназию не были одобрены.
Однако им сообщили, что они могут подавать документы повторно, если у них количество прогулов по неуважительным причинам не увеличилось и они сдали выпускные экзамены не ниже чем на оценку «3».
Школа предназначена для обучения и воспитания, являясь политически нейтральным местом. Мы ценим независимость мышления, аналитические способности учеников и, в том числе, ценим свободу мысли учеников.
Знакомство учеников с разными мировоззрениями и обсуждение разных позиций допустимо и позитивно, но мы следуем принципу контроля. Кстати, никто из руководства школы не принадлежит к политической партии.
Поскольку девятиклассники еще несовершеннолетние, школа не может обсуждать ученика с посторонними. В данном случае это только информация с ограниченным доступом и предназначена для внутреннего пользования учреждения.
Все вопросы мы могли обсудить с официальным представителем несовершеннолетнего ученика, то есть с разрешения и в присутствии родителей.
Ласнамяэская русская гимназия готовится к переходу на эстоноязычное обучение. На протяжении многих лет в школе действует успешная программа языкового погружения, при котором два или более языков используются во время получения образования, поддерживая развитие многоязычия.
В последние годы также увеличилось количество наборов курсов языкового погружения. Кроме того, в школе действуют классы с углубленным изучением эстонского языка. Более подробные шаги по переходу на эстоноязычное образование отражены в плане действий по переходу, который направлен в Таллиннский департамент образования и Министерство образования и науки.