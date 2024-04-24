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Молодой человек, перенесший десятки операций, надеется, что кошмар наконец закончится

Александра Саарнийт
, журналист
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Раймо надеется, что вскоре сможет сказать, что впереди последняя операция.
Раймо надеется, что вскоре сможет сказать, что впереди последняя операция. Фото: Tairo Lutter

Куда бы восемнадцатилетний парень ни пошел, его постоянно высмеивают и унижают за отличающуюся внешность. Поскольку бесчисленные операции в Эстонии не принесли полноценного результата, его надежда и желание – получить помощь от финских врачей.

Раймо, мальчик из Пярнумаа, родился восемнадцать лет назад с расщелиной губы и нёба, что просто означает, что его верхняя губа не срослась, а носовая и ротовая полости остались соединенными. К сожалению, диагноз Раймо – не единственное, что осложнило его жизнь.

Поскольку биологические родители Раймо имели проблемы со злоупотреблением наркотиками, а в домашней обстановке присутствовало насилие, он рос в патронатном доме, пока не достиг совершеннолетия. Хотя, по словам Раймо, замещающие родители делали все возможное, чтобы не допустить издевательств, мальчику не удавалось избежать уничижительных слов.

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