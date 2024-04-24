Куда бы восемнадцатилетний парень ни пошел, его постоянно высмеивают и унижают за отличающуюся внешность. Поскольку бесчисленные операции в Эстонии не принесли полноценного результата, его надежда и желание – получить помощь от финских врачей.
Для подписчиков
Молодой человек, перенесший десятки операций, надеется, что кошмар наконец закончится
Раймо, мальчик из Пярнумаа, родился восемнадцать лет назад с расщелиной губы и нёба, что просто означает, что его верхняя губа не срослась, а носовая и ротовая полости остались соединенными. К сожалению, диагноз Раймо – не единственное, что осложнило его жизнь.