Молодой человек, перенесший десятки операций, надеется, что кошмар наконец закончится

Раймо, мальчик из Пярнумаа, родился восемнадцать лет назад с расщелиной губы и нёба, что просто означает, что его верхняя губа не срослась, а носовая и ротовая полости остались соединенными. К сожалению, диагноз Раймо – не единственное, что осложнило его жизнь.