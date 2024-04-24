EKRE инициировала вотум недоверия вице-мэру Таллинна Пяртелю-Пеэтеру Пере

По словам Марта Калласа, решение инициировать вотум недоверия вице-мэру Пяртелю-Пеэтеру Пере было принято в связи с его неспособностью справиться 23 апреля со своими обязанностями и коммуникацией.

«Во вторник в Таллинне автомагистрали, дороги, полосы для общественного транспорта, тротуары и пешеходно-велосипедные дорожки были неухоженными, скользкими, полными снега и слякоти. Пешеходы по щиколотку увязли в водянистом снегу, передвижение с детскими колясками и ходунками было затруднено или даже невозможно, велосипедисты оказались в беде, а Bolt вообще закрыл прокат самокатов, потому что ими невозможно было пользоваться», - сказал Каллас.

«Во многих местах возникли проблемы с соблюдением расписания общественного транспорта из-за плохого состояния дорог, автобусы опаздывали. Однако вице-мэр Пере, который не сумел справиться со своими обязанностями, посоветовал горожанам просто набраться терпения и смириться с тем, что подобные ситуации будут возникать и в будущем, подтвердив тем самым, что с однодневной уборкой снега будут возникать проблемы и в дальнейшем», - объяснил он.

Фракция EKRE также недовольна поспешными кадровыми решениями в Департаменте коммунального хозяйства Таллинна. «Старых сотрудников нельзя увольнять, пока не найдут новых. 23 апреля мы должны были активно заняться уборкой снега, но если нет персонала, то некому и организовывать работу», - добавил Каллас.

«Таллинн не может позволить себе вице-мэров, чье общение в критической ситуации состоит из фраз "Потерпите!" и "Я не смогу этого сделать и в будущем". Таллинну необходимо эффективное и активное управление со стороны людей, способных справиться со сложными ситуациями как сейчас, так и в будущем», - отметил лидер фракции EKRE.

Каллас призвал фракцию центристов поддержать вотум недоверия и вместе подписать заявление.