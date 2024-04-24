МНЕНИЕ ⟩ Шины - это не айфон!

Я бы не возражал против всех этих водителей-камикадзе, если бы они не подвергали опасности других участников дорожного движения (и если бы население Эстонии за последние годы не сократилось так сильно). Но поскольку автомобиль на дороге может случайно убить других участников движения, это напрямую касается всех нас, и поэтому - если только вы не используете свой автомобиль исключительно как инвалидное кресло для поездки в соседний магазин - я бы попросил всех не бросаться менять шины при первой же возможности, как будто только что выпустили новый айфон, без которого вы станете в обществе пустым местом.