Шины - это не айфоны, которые нужно менять на новые как можно скорее. Если предположить, что у всех водителей есть права соответствующей категории, то подавляющему большинству должно быть не менее 18 лет или больше, однако в начале каждой весны и в конце каждой осени создается ощущение, что половина участников дорожного движения родилась вчера, пишет журналист Йенс Раавик.
МНЕНИЕ ⟩ Шины - это не айфон!
Перевод - Диана Харламова
Однако те люди, которые уже в начале марта рекомендуют всем поставить летние шины на свои автомобили, похоже, долго не проживут. Это, например, Таллиннская городская управа, которая 28 марта разослала предупреждение, согласно которому «срок использования шипованных шин истекает через три дня», дополнив его длинной тирадой о том, что шипованные шины загрязняют окружающую среду и сколько стоит ремонт асфальтовых ям.
Однако за день до этого Департамент транспорта прислал письмо, в котором говорилось, что хотя срок обязательного использования зимних шин - в соответствии с Законом о дорожном движении - истек, ночью и утром все еще стоят минусовые температуры и перед сменой шин рекомендуется подумать о своих потребностях в вождении и проверить прогноз погоды. Хоть кто-то отличился здравым смыслом!
Прошел почти месяц, в столице - сугробы, в Тарту просто скользко. Добро пожаловать в Эстонию! Неужели местные жители не знают, что у нас уже 12 месяцев стоит плохая лыжная погода?
Судя по автомобилям, можно было бы предположить, что у их владельцев между ушами находится достаточно хорошо функционирующий мыслительный аппарат: ведь им нужно как-то зарабатывать деньги, чтобы этот автомобиль содержать. Но порой складывается впечатление, что они эти машины выиграли в лотерею, потому что даже те, кто вынужден каждое утро ездить на работу в город, а вечером возвращаться в небольшой городок, при первой же возможности спешат поменять шины.
Я бы не возражал против всех этих водителей-камикадзе, если бы они не подвергали опасности других участников дорожного движения (и если бы население Эстонии за последние годы не сократилось так сильно). Но поскольку автомобиль на дороге может случайно убить других участников движения, это напрямую касается всех нас, и поэтому - если только вы не используете свой автомобиль исключительно как инвалидное кресло для поездки в соседний магазин - я бы попросил всех не бросаться менять шины при первой же возможности, как будто только что выпустили новый айфон, без которого вы станете в обществе пустым местом.
Использование зимних шин обязательно с 1 декабря по 1 марта. Использование шипованных шин разрешено с 15 октября по 31 марта, а в зимних дорожных и погодных условиях шипованные шины можно использовать до 30 апреля. Пожалуйста, имейте это в виду на будущее или используйте ламельные шины круглый год, что, конечно, может подойти не всем.