Ссора между двумя наркозависимыми преступниками в центре Пярну переросла в поножовщину. Для обоих драка закончилась плачевно: один получил удар ножом в сердце, а другому придется провести много лет в тюрьме.
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ДОЛГАЯ ПРЕДЫСТОРИЯ ⟩ Разборки наркоманов в центре Пярну закончились ударом ножа в сердце
«Меня пырнули ножом», - сообщил находившийся в то время возле кафе Kroon на Рижском шоссе в Пярну 32-летний Эдгар Пыльдсам при обращении в Центр тревоги. Во время телефонного разговора он уточнил, что ранение было нанесено в область сердца.