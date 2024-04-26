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ДОЛГАЯ ПРЕДЫСТОРИЯ Разборки наркоманов в центре Пярну закончились ударом ножа в сердце

Кристо Ниглас
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23-летний Данеро Монак не признал себя виновным ни в одном преступлении.
23-летний Данеро Монак не признал себя виновным ни в одном преступлении. Фото: Mailiis Ollino

Ссора между двумя наркозависимыми преступниками в центре Пярну переросла в поножовщину. Для обоих драка закончилась плачевно: один получил удар ножом в сердце, а другому придется провести много лет в тюрьме.

«Меня пырнули ножом», - сообщил находившийся в то время возле кафе Kroon на Рижском шоссе в Пярну 32-летний Эдгар Пыльдсам при обращении в Центр тревоги. Во время телефонного разговора он уточнил, что ранение было нанесено в область сердца.

«На помощь! - выкрикнул пострадавший. - У меня темнеет в глазах!»

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