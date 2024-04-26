ДОЛГАЯ ПРЕДЫСТОРИЯ Разборки наркоманов в центре Пярну закончились ударом ножа в сердце

«Меня пырнули ножом», - сообщил находившийся в то время возле кафе Kroon на Рижском шоссе в Пярну 32-летний Эдгар Пыльдсам при обращении в Центр тревоги. Во время телефонного разговора он уточнил, что ранение было нанесено в область сердца.