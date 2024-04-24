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Швеция шокирована жестоким преступлением: родители подозреваются в убийстве двух детей

rus.postimees.ee
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Полиция Стокгольма.
Полиция Стокгольма. Фото: Antti Aimo-Koivisto/LEHTI/SIPA

Вчера вечером полиция Швеции обнаружила в Сёдертелье, к юго-западу от Стокгольма, двух убитых школьников. По подозрению в убийстве были арестованы мужчина и женщина, которые, предположительно, являются родителями детей.

«Дети были найдены мертвыми в своем доме», - заявил сегодня утром журналистам начальник полиции Стокгольма Пер Фальстрём. Под стражу взяты 35-летний мужчина и 40-летняя женщина, которых подозревают в убийстве детей, сообщает Aftonbladet. Возраст детей не уточняется.

Норвежское издание VG, ссылаясь на источники в полиции, сообщает, что задержанные - родители убитых детей, Фальстрём сказал шведским СМИ, что задержанные являются взрослыми членами семьи, не уточнив конкретную связь.

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