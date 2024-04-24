От прояснения этого вопроса мог бы быть какой-то толк, если б получение ответа на него дало бы моментальную возможность заставить Россию капитулировать, но ничего подобного и близко не стоит на повестке дня. Пока что весь результат порожденной фильмом «Предатели» дискуссии сводится к тому, что антипутински настроенные россияне, чаще всего живущие уже за границей, поделились на два лагеря, исступленно обвиняющие друг друга в упущенной исторической возможности.

Мизерабельная логика

Довольно жалко выглядит в этой истории и сторона олигархов, отреагировавшая на враждебный по отношению к олигархам фильм в духе «А вы что, хотели бы, чтобы в 90-е пришел к власти Зюганов?». Этот довод, которым оправдывается «договорняк» с предположительной фальсификацией выборов президента РФ 1996 года (об этой фальсификации как о секрете Полишинеля успел ведь в свое время высказаться еще не запойный Дмитрий Медведев), строится на очень мизерабельной логике.

Зюганов в 1996 году выглядел символом возможного «красного реванша» только за счет названия своей партии, при этом он не мог опираться на реальный репрессивный аппарат и был совершенно бестолковым управленцем. Поэтому проще простого представить, что признанный президентом Зюганов очень быстро был бы сметен волной народного недовольства, и как раз и это могло стать - почему бы и нет - моментом подлинного разворота России в сторону свободы.