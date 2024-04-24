Некоторыми наблюдателями свежий арест замминистра обороны РФ Тимура Иванова воспринимается как отложенная победа Фонда борьбы с коррупцией, еще в 2022 году разоблачившего Иванова как казнокрада. Тем временем ФБК вступил в полемическую битву с Михаилом Ходорковским, стремясь возложить ответственность за отказ России от выбора в пользу демократии на «олигархов», а не на «чекистов». Журналист Павел Соболев считает, что российская оппозиция предпочитает бессмысленные вещи единственно важной - максимальной поддержке Украины.
КОЛОНКА СОБОЛЕВА ⟩ Вместо работы на победу Украины российская оппозиция ищет воров в армии РФ и предателей в «лихих 90-х» (2)
Во вторник, 23 апреля, стало известно о задержании в России по подозрению во взяточничестве заместителя министра обороны России Тимура Иванова. Эта новость привлекла к себе большое внимание не только высоким статусом задержанного и имевшейся у него репутацией очень близкого к министру Сергею Шойгу человека, но и тем обстоятельством, что примерно полтора года назад Иванов стал «фигурантом» очередного расследования, предпринятого основанным Алексеем Навальным Фондом борьбы с коррупцией (ФБК).
В этом расследовании Иванов вместе c супругой разоблачались как приверженцы исключительно роскошного образа жизни, позволявшие себе многомиллионные траты на отдых, аренду вилл и яхт, драгоценности и люкс-одежду. С учетом того, что Иванов в российском оборонном ведомстве курировал сферы строительства и капремонта, было совсем нетрудно сделать вывод, где его семья берет деньги на такое невоздержанное предавание сверхдорогостоящим удовольствиям.
Сомнительность целей
И в конце позапрошлого года, и вот теперь, когда Тимур Иванов оказался в камере, в адрес ФБК высказывались вполне логичные претензии, касающиеся сомнительности целей, что могут достигаться подобными разоблачениями. Не вызывает никаких моральных вопросов раскрытие случаев масштабной коррупции в отвечающих, допустим, за социальную сферу ведомствах, но украденные из бюджета Министерства обороны РФ миллионы означают лишь то, что благодаря этому будет ослаблена российская военная машина. Таким образом, формально движимые тягой к справедливости, сторонники Алексея Навального очевидно обслуживают интересы «сил зла».
Примерно такое же недоумение вызывали в свое время попытки зачисления в политзаключенные журналиста Ивана Сафронова, осенью 2022 года приговоренного к 22 годам колонии строгого режима. Сафронов был осужден за госизмену, но мало кто сомневался в том, что истинная причина расправы с журналистом - его профессиональный интерес к масштабным хищениям в российском армейском хозяйстве.
Вполне логичными звучали те слова в защиту Сафронова, которые касались очевидности фабрикации против него уголовного дела, но сущим абсурдом выглядели попытки представить его как «узника совести»: невозможно было найти никаких признаков его несогласия со внешней и военной политикой путинского режима, заметно была лишь его несогласие с тем, что средства, необходимые для реализации такой политики, нещадно разворовываются.
И ФБК далеко не в первый раз наступает на те же грабли, хотя наверняка подобные расследования могут приносить и реальный позитивный эффект: можно представить, что ознакомление населения РФ с доказательствами пристрастия к гипертрофированной роскоши высших чиновников государства может ослабить поддержку войны в обществе. Также можно предположить, что путинский режим расшатывают и противоречия между образующими его элитами, и в этом смысле и у того же ареста Иванова можно найти позитивный эффект: скорее всего, Сергей Шойгу сейчас так напуган и подавлен, что не может сосредоточиться на планировании военной деятельности в Украине.
Однако это слишком малая выгода на фоне крупного вреда. Иными словами, воровство в российской армии надо не разоблачать, а, напротив, создавать для него благоприятную среду.
Однако это понятно лишь для разделителей такого представления, согласно которому Украина должна одержать военную победу, а Россия - потерпеть военное поражение, но ФБК продолжает выглядеть организацией, старающейся не фокусироваться на такой перспективе. Скорее, ФБК продолжает видеть в Путине крест, от которого страдает в первую очередь сама Россия, и не придает слишком много значения тому, что приходится сейчас терпеть стране, ставшей жертвой затеянной Путиным военной агрессии.
Не что делать, а кто виноват
Это бросается сейчас в глаза с особой остротой вовсе не из-за давнишнего расследования ФБК, о котором напомнил арест Тимура Иванова. Поражает то, на чем в данный момент ФБК сосредотачивает усилия в своей политической борьбе. Главным проектом текущего исторического момента у этой организации становится запуск широкой дискуссии вокруг созданного фондом фильма «Предатели», возлагающего ответственность на определенных лиц за то, что Россия в конце прошлого столетия упустила возможность прочно встать на путь демократического развития.
В иных точках истории практика с помощью вопроса «Кто виноват?» отодвигать с глаз подальше вопрос «Что делать?» может выглядеть достаточно безобидно, но сейчас она стала смотреться даже не инфантильной, а циничной. Потому что на фоне продолжаемой Россией против Украины преступной войны крайне трудно принять и понять выведение в самые насущные вопроса о том, кто поставил тридцать лет Россию на те рельсы, по которым она докатилась до своей нынешней цивилизационной локации, - условно говоря, чекисты или же олигархи.
От прояснения этого вопроса мог бы быть какой-то толк, если б получение ответа на него дало бы моментальную возможность заставить Россию капитулировать, но ничего подобного и близко не стоит на повестке дня. Пока что весь результат порожденной фильмом «Предатели» дискуссии сводится к тому, что антипутински настроенные россияне, чаще всего живущие уже за границей, поделились на два лагеря, исступленно обвиняющие друг друга в упущенной исторической возможности.
Мизерабельная логика
Довольно жалко выглядит в этой истории и сторона олигархов, отреагировавшая на враждебный по отношению к олигархам фильм в духе «А вы что, хотели бы, чтобы в 90-е пришел к власти Зюганов?». Этот довод, которым оправдывается «договорняк» с предположительной фальсификацией выборов президента РФ 1996 года (об этой фальсификации как о секрете Полишинеля успел ведь в свое время высказаться еще не запойный Дмитрий Медведев), строится на очень мизерабельной логике.
Зюганов в 1996 году выглядел символом возможного «красного реванша» только за счет названия своей партии, при этом он не мог опираться на реальный репрессивный аппарат и был совершенно бестолковым управленцем. Поэтому проще простого представить, что признанный президентом Зюганов очень быстро был бы сметен волной народного недовольства, и как раз и это могло стать - почему бы и нет - моментом подлинного разворота России в сторону свободы.
Однако еще лицемернее и тоскливее выглядит проповедуемая российскими борцами с коррупционерами идея о том, что это олигархический беспредел и возникший на его фоне хаос как раз и создали в российском обществе тот запрос на «сильную руку», в качестве олицетворения которой так удачно пришелся ко двору Путин. Это очень постыдное лукавство, потому что даже при не самом въедливом знакомстве с приходящейся на 90-е частью биографии Путина невозможно не заметить, как основательно и целеустремленно «вкладывались» в создание этого хаоса и лично Путин, и вообще «контора». Посыл интерпретировать роль Путина в этой комбинации как удачу случайно оказаться в нужном месте имеет непримиримые противоречия с реальностью и здравым смыслом.
Бессмысленная ссора
Тем не менее, сейчас состояние российской оппозиции определяется ссорой между, условно говоря, Ходорковским и - тоже условно - «наследниками Навального». Вероятно, эта ситуация отчасти связана и с конкуренцией за право быть на капитанском мостике при выборе курса для наступившей в какой-то момент пресловутой «Прекрасной России будущего». Но проблема в том, что с такой зацикленностью на прошлом это прекрасное будущее смотрится сюрреальным и почти невозможным.
Приблизить его могла бы только адекватная расстановка задач и приоритетов в настоящем, но ФБК или «Открытая Россия» находятся от этого куда дальше, чем, допустим, РДК или легион «Свобода России». Дело вовсе не обстоит так, что борьба с путинским режимом невозможна без оружия в руках (или что она может вестись только на фронте). В то же время она обречена на провал без осознания того, что без военного поражения России падение этого режима не состоится.