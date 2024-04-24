Причины, по которой мы рискуем погрязнуть в быстрой моде

Мир моды развивается быстрее, чем когда-либо. Теперь сети быстрой моды выпускают не четыре коллекции в год, а 24 и более! «Китайский онлайн-ритейлер Shein ежедневно размещает на своем сайте до 9 000 новых моделей одежды - по одной каждые шесть секунд, это уже супер-быстрая мода», - сообщает Der Standard.

По оценкам ЕС, мировая швейная промышленность производит до 150 миллиардов единиц одежды в год, на которые приходится десять процентов глобальных выбросов парниковых газов.

Большая часть одежды попадает в мусоросжигательные печи или на свалки в течение нескольких лет, пишет Der Standard, добавляя, что в 2002 году среднее количество раз ношения новой одежды в мире составляло около 200, а к 2016 году оно снизилось до 130.

По данным издания, после трех-четырех месяцев носки изделия от ультрамодных производителей остаются еще более или менее пригодными для носки. Однако через два года от них мало что остается, и их выбрасывают.

В ходе испытаний, проведенных французскими исследователями в 2021 году, более половины из 29 футболок различных марок оказались непригодными для носки после 15 стирок. Только пять футболок выдержали более 50 стирок. Еще одно исследование показало, что цена - не самый лучший показатель того, как долго прослужит одежда.

Почему в наши дни одежда быстрее оказывается в мусорном ведре?