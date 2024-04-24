На рубеже тысячелетий новую одежду надевали около 200 раз. Сегодня одежда летит в мусорное ведро гораздо раньше и причина не в быстро меняющихся тенденциях. Австрийская газета Der Standard объясняет, почему в наши дни одежда все чаще покидает наш гардероб.
Причины, по которой мы рискуем погрязнуть в быстрой моде
Мир моды развивается быстрее, чем когда-либо. Теперь сети быстрой моды выпускают не четыре коллекции в год, а 24 и более! «Китайский онлайн-ритейлер Shein ежедневно размещает на своем сайте до 9 000 новых моделей одежды - по одной каждые шесть секунд, это уже супер-быстрая мода», - сообщает Der Standard.
По оценкам ЕС, мировая швейная промышленность производит до 150 миллиардов единиц одежды в год, на которые приходится десять процентов глобальных выбросов парниковых газов.
Большая часть одежды попадает в мусоросжигательные печи или на свалки в течение нескольких лет, пишет Der Standard, добавляя, что в 2002 году среднее количество раз ношения новой одежды в мире составляло около 200, а к 2016 году оно снизилось до 130.
По данным издания, после трех-четырех месяцев носки изделия от ультрамодных производителей остаются еще более или менее пригодными для носки. Однако через два года от них мало что остается, и их выбрасывают.
В ходе испытаний, проведенных французскими исследователями в 2021 году, более половины из 29 футболок различных марок оказались непригодными для носки после 15 стирок. Только пять футболок выдержали более 50 стирок. Еще одно исследование показало, что цена - не самый лучший показатель того, как долго прослужит одежда.
Почему в наши дни одежда быстрее оказывается в мусорном ведре?
1. Хлопок низкого качества. Для экономии производственных затрат используется хлопок более низкого качества. Текстиль, изготовленный из такого хлопка, имеет волокна разной длины, что делает материал менее прочным.
2. Одежда стоит дешево. «В то время как потребительские цены в ЕС с 1996 года выросли на 80 процентов, цены на одежду за тот же период увеличились всего на 12 процентов. Чтобы удержать цены, производители закручивают гайки качества», - сообщает Der Standard. Кроме того, из-за низкого роста цен сумма, потраченная на одежду, не кажется очень большой.
3. Производство слишком быстрое. Чем быстрее производство, тем больше ошибок допускается - от того, как изготовлен текстиль, до того, как он сшит в одежду.
4. Одежду не ремонтируют. В прежние времена люди пытались починить порванную одежду с помощью иголки и нитки, но сегодня покупают новую. Пришить оторвавшуюся пуговицу - зачастую более хлопотное дело для потребителя, чем покупка новой толстовки.