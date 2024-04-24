МНЕНИЕ ⟩ Если эта причина – препятствие для поступления в гимназию, значит, что-то не так

Пока нельзя делать окончательных выводов, но столь серьезная озабоченность не возникает на пустом месте. Что-то не так в Таллинне, если позиция ученика, выступающего за переход на эстонский язык, может стать препятствием для поступления в гимназию.

В данном случае речь идет не об успеваемости ученика. Школы по всей Эстонии организуют прием, собеседования и многое другое, чтобы заполнить свои гимназические классы на осень.

Главный вопрос заключается в том, почему такие вопросы поднимаются при поступлении в гимназию. Политические взгляды и позиции не должны играть никакой роли. Если информация правдива, то речь идет о давлении с позиции силы. Оказывать давление на несовершеннолетнего таким образом совершенно недопустимо.

Кажется невероятным, что такое может произойти в столице Эстонии в 2024 году. Поэтому для ясности важно, чтобы Департамент образования глубже изучил этот вопрос.

В более широком контексте основная проблема заключается в том, что мы хотим, чтобы молодые люди вносили более активный вклад в жизнь общества. Волонтерство, выражение мнений и ожиданий в дружеских отношениях, коллективах и обществе в целом имеют для этого решающее значение. Эти мнения могут нравиться не всем, но в их выражении есть своя польза.

Мы не должны допускать того, что выражение мнения, философских и принципиальных взглядов помешают кому-то двигаться вперед. Исследования ясно показывают, что молодые люди менее активны в обществе, чем другие возрастные группы. Поэтому роль системы образования заключается в том, чтобы поддерживать молодых людей и предоставлять им возможности для выражения своих взглядов.

Еще один важный вопрос - переход на преподавание на эстонском языке в школах и детских садах. В конце концов, мы уже много лет видим, как одна политическая партия целенаправленно работает против перехода на преподавание на эстонском языке. Поддержка этого перехода, конечно, не является табу. Напротив, он завершает воспроизводство двуязычного общества, приводит людей в единое информационное пространство и тем самым укрепляет безопасность Эстонии.

Осенью, наконец, начнется переход, и необходимые усилия должны быть приложены на уровне новой Таллиннской городской управы и правительства Эстонской Республики. Для успешного осуществления этого перехода необходима поддержка учеников, родителей и руководителей школ.