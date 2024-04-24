Паэт: Россия должна расплатиться за творимые ею разрушения в Украине своими активами

Паэт в своем обращении подчеркнул: «Помимо того, что Россия убивает и калечит людей в Украине, она массово разрушает украинские города, населенные пункты и инфраструктуру, уничтожает имущество украинцев. И это разрушение продолжается».

Он отметил, что Украина должна быть восстановлена. «И право, и справедливость говорят, что это должно быть сделано в первую очередь на деньги агрессора и разрушителя. Россия должна заплатить за творимые ею разрушения, - сказал Паэт. - Страны ЕС и другие страны, верные международному праву, контролируют и российские активы. Как можно большая их часть должна быть использована для восстановления Украины».

По словам Паэта, использование процентов, полученных от этих активов, - это первый шаг, но далеко не достаточный. «Неправильно и несправедливо, что имущественный ущерб, нанесенный Россией, должны нести украинцы или европейские страны. Но для того, чтобы предотвратить новые разрушения каждый день и гибель людей, Россия должна прекратить войну против Украины и покинуть ее. На это должны быть направлены совместные усилия всех нормальных людей и всех нормальных стран», - сказал Паэт.