Экс-наемника ЧВК «Вагнер» приговорили к 22 годам колонии за изнасилование и убийство пенсионерки

Жертвой Россомахина стала 85-летняя Юлия Буйских. Ее внучка сообщала, что мужчину удалось задержать благодаря камерам на доме у соседа, на записи которых видно, как он заходит и выходит из двора пенсионерки.

Дело Россомахина было одним из первых ставших известными рецидивов - повторных преступлениях помилованных Путиным заключенных, завербованных на войну в Украине.

27 марта на телеканале «Вятские поляны» вышел сюжет о том, что вернувшийся с войны наемник ЧВК «Вагнер» Иван Россомахин держит в страхе все село Новый Бурец.

«Ванька идет, в одной руке пиво, в другой вилы, топор, нож. Идет, орет: „Убью всех, перережу всю семью“. Мы ночи не спим», - давала интервью жительница села.

Глава местного предприятия обращался в полицию, потому что жители боялись ходить на работу. Начальник отдела полиции Вадим Варанкин пообещал, что его сотрудники будут круглосуточно дежурить в поселке, однако через несколько дней после выхода телесюжета Ивана Россомахина задержали по подозрению в убийстве пенсионерки.

Согласно версии следствия, в марте 2023 года вернувшийся с войны в родное село Новый Бурец 28-летний Россомахин пьяным зашел домой к женщине. В силу престарелого возраста она находилась в беспомощном состоянии и не могла оказать сопротивление.

Ранее, в сентябре 2020 года, Россомахина приговорили к 14 годам колонии строгого режима за убийство и грабеж с применением насилия. Однако в сентябре 2022 года мужчина, пробыв в колонии около двух лет, отправился на войну в Украину.