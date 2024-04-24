«Новости в 7» за 24 апреля: как не «пролететь» с турпутевкой, мобильное приложение для изучения эстонского языка, почему в Эстонии не запретят зоофилию, грандиозный фестиваль воздушных змеев

Сегодня в выпуске:

- В период школьных каникул и отпусков поток туристов возрастает многократно. Как не стать жертвой мошенников в это напряженное время и что следует проверить перед покупкой долгожданного тура на курорт?

- Это важно: решение Госсуда разрешает парковаться везде, где не запрещено; европейская директива превратит партнеров онлайн-платформ в их работников

- Сотни учителей по всей Эстонии живут в страхе потерять работу из-за недостаточного знания эстонского языка. Отечественные разработчики представили удобное мобильное приложение, которые позволит подтянуть знания и чувствовать себя более уверенно на экзамене на категорию

- В 117-ти странах мира законодательно запрещены половые отношения с животными, это приравнено к ненадлежащему обращению и нанесению вреда. Эстония не входит в это число, и в нашей стране зоофилия не наказуема. Обо одном ужасающем случае - в нашем репортаже

- Это интересно: сбежавшие из конюшни посеяли хаос в центре Лондона и американские ученые восстанавливают связь с космическим кораблем на краю Солнечной системы

- Тысячи уникальных летающих конструкций и фигур вознеслись в небо над китайским городом Вэйфан в рамках Международного фестиваля воздушных змеев. Как заставить летать двухсот-метровые объекты и какие новые технологии помогают покорить небо?

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 24 апреля.