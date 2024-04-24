Сегодняшняя дата, 24.04.2024, скрывает в себе магию чисел и по мнению влюбленных является красивой и особенной датой для заключения брака. По словам молодоженов, которые беседовали с Postimees в Таллиннском ЗАГСе, дата была выбрана специально.
МАГИЧЕСКИЕ ЧИСЛА 24.04.2024 ⟩ Таллиннский ЗАГС был переполнен молодоженами
Перевод: Сергей Светлов
Руководитель Таллиннского ЗАГСа Кристи Кайл рассказала Postimees, что сегодняшний день очень популярен для заключения браков в столице: «В наших трех залах сегодня будет заключено 26 браков. Первая регистрация начинается в 11 утра, последняя - в 16:30».
В Таллиннском ЗАГСе браки регистрируются со среды по субботу, и Кайл отметила, что такое количество бракосочетаний в трех залах - это нечто особенное. «В зимние месяцы в день в среднем регистрируется 10-12 браков. Летом в среднем заключается 20-22 брака в день, и тогда используются все три зала», - сказала Кайл.
В этом году летом больше браков будет заключено в даты 24.07.2024 и 24.08.2024. «Люди продолжают жениться, и это радует», - сказала Кайл.
Недавно вступившие в брак Эдуард и Геттер сообщили Postimees, что выбрали этот день специально. Пара вместе уже пять лет и искала дату с красивым звучанием. «Мы ждали какой-то красивой даты, и сегодня 24.04.24. Это такая красивая дата. Она уже придает этому особый смысл», - сказал Эдуард.
Андрус и Ева также отметили, что хотели именно красивую дату. «И полнолуние!» - шутливо добавила Ева.
На вопрос, беспокоят ли их довольно необычные для апреля погодные условия в этот день, молодожены ответили, что скорее нет. «Важны не погодные условия, а люди, которые приходят, и само событие», - сказал Эдуард. Ева и Андрес добавили, что планируют отпраздновать в помещении, так что погода их не беспокоит.
Руководитель отдела по работе с населением Тартуской городской управы Кристина Абрамс сообщила, что сегодня они зарегистрируют 21 брак. «Такие дни бывают редко, например, 22.02.2022. Обычно женятся не более десяти пар, и это скорее в летний период. Дата 24.04.2024 действительно кажется привлекательной для женихов и невест», - прокомментировала Аабрамс.
В Пярну сегодня женятся восемь пар. «Это больше, чем в другие будни. Причину следует спрашивать у самих вступающих в брак», - сказала главный специалист по вопросам народонаселения Пярнуской городской управы Лаура Мериранд.
В Нарве две пары сегодня скажут друг другу «да».
В Раквере 24.04.2024 пять пар свяжут себя узами брака. «Каждый год выделяются эти так называемые магические даты, и тогда действительно женихов и невест больше, чем в другие будни», - сказала сотрудница ЗАГСа городской управы Раквере Ыйльме Эевальд. Она добавила, что любимые месяцы для свадеб - июль, а также июнь и август.
Из крупнейших общин Таллинна сообщили, что многие пары не проходят церковную церемонию бракосочетания, и в этом отношении дата 24.04.2024 не является чем-то особенным.