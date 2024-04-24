МАГИЧЕСКИЕ ЧИСЛА 24.04.2024 ⟩ Таллиннский ЗАГС был переполнен молодоженами

Перевод: Сергей Светлов

Руководитель Таллиннского ЗАГСа Кристи Кайл рассказала Postimees, что сегодняшний день очень популярен для заключения браков в столице: «В наших трех залах сегодня будет заключено 26 браков. Первая регистрация начинается в 11 утра, последняя - в 16:30».

В Таллиннском ЗАГСе браки регистрируются со среды по субботу, и Кайл отметила, что такое количество бракосочетаний в трех залах - это нечто особенное. «В зимние месяцы в день в среднем регистрируется 10-12 браков. Летом в среднем заключается 20-22 брака в день, и тогда используются все три зала», - сказала Кайл.

В этом году летом больше браков будет заключено в даты 24.07.2024 и 24.08.2024. «Люди продолжают жениться, и это радует», - сказала Кайл.

Недавно вступившие в брак Эдуард и Геттер сообщили Postimees, что выбрали этот день специально. Пара вместе уже пять лет и искала дату с красивым звучанием. «Мы ждали какой-то красивой даты, и сегодня 24.04.24. Это такая красивая дата. Она уже придает этому особый смысл», - сказал Эдуард.

Андрус и Ева также отметили, что хотели именно красивую дату. «И полнолуние!» - шутливо добавила Ева.