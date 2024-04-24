На следующей неделе температура воздуха поднимется до 21 градуса

В ночь на пятницу преимущественно облачно. По многим регионам дожди. Ветер по всей стране южных направлений, 2-8, порывами до 11 м/с. Температура воздуха 1-5 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями. По многим регионам дожди. К вечеру облачность по многим регионам рассеется и осадки станут реже. Ветер преимущественно юго-западный и южный, 3-8, порывами до 11 м/с, вечером западных направлений, 1-7 м/с. Температура воздуха 4-9, на юге страны до 12 градусов тепла.

В ночь на субботу до полуночи малооблачная погода и переменная облачность, после полуночи облачность на западе страны уплотнится. По регионам слабые дожди, также возможен мокрый снег. Ветер южных направлений, 2-8 м/с. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Днем переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди, вечером осадки станут реже. Ветер южный и юго-западный, 3-9, порывами до 14 м/с, вечером уляжется, на островах западный и северо-западный. Температура воздуха 9-15, на побережье местами до 6 градусов тепла.

В ночь на воскресенье переменная облачность. По регионам кратковременные дожди. Ветер переменных направлений, 1-6 м/с. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, на юге страны до 5 градусов тепла. Днем переменная облачность. Местами кратковременные дожди, во второй половине дня возможны грозы. Ветер преимущественно восточных направлений, 1-7 м/с. Температура воздуха 11-17, на побережье 5-10 градусов тепла.

В понедельник, на границе западной области низкого давления и восточной области высокого давления, местами будут проходить ливни. Ветер умеренно сильный, преимущественно южный и юго-западный. Ночью температура 5-10, днем 14-19 градусов тепла, в южной части Эстонии температура воздуха может подняться выше 20 градусов.

Во вторник и среду будет преобладать влияние области высокого давления. Вероятность осадков в основном низкая, но возможны отдельные ливни. Ветер ослабеет. Ночью температура 6-12 градусов, днем 16-21 градус тепла.