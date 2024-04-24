Слишком даже для консерваторов: EKRE исключила члена партии за критический комментарий

Предприниматель Андрес Остра, который почти три года принадлежал к Йыгеваскому отделению EKRE, в начале этой недели получил сообщение, что его исключили из списка членов партии. Исключение не сопровождалось прямыми объяснениями, но он предполагает, что это произошло из-за его публичной критики руководства партии, после чего его, по его мнению, выкинули за борт. Руководство партии решение не комментировало, однако осведомленные источники дали понять, что Остра слишком радикален даже для EKRE.
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