Слишком даже для консерваторов: EKRE исключила члена партии за критический комментарий

Андрес Остра признал, что всегда был в своих высказываниях честен и прямолинеен, и если он чувствует, что критику заслуживают даже свои, то не стесняется высказываться. Так, в конце марта он написал в комментариях к посту в Facebook о протестной акции EKRE против автомобильного налога: «Не нужно изворачиваться и вешать людям лапшу на уши, что мы давим на правительство, чем? Цирком?»