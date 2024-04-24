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Слишком даже для консерваторов: EKRE исключила члена партии за критический комментарий

Эйли Арула
, журналист Tartu Postimees
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Исключенный из EKRE Андрес Остра (справа) в феврале этого года отправился на Тоомпеа, чтобы поговорить с лидером EKRE Мартином Хельме, и объяснить, как нужно выражать свое мнение. По словам Остра, необходимо восстание.
Исключенный из EKRE Андрес Остра (справа) в феврале этого года отправился на Тоомпеа, чтобы поговорить с лидером EKRE Мартином Хельме, и объяснить, как нужно выражать свое мнение. По словам Остра, необходимо восстание. Фото: Erakogu

Предприниматель Андрес Остра, который почти три года принадлежал к Йыгеваскому отделению EKRE, в начале этой недели получил сообщение, что его исключили из списка членов партии. Исключение не сопровождалось прямыми объяснениями, но он предполагает, что это произошло из-за его публичной критики руководства партии, после чего его, по его мнению, выкинули за борт. Руководство партии решение не комментировало, однако осведомленные источники дали понять, что Остра слишком радикален даже для EKRE.

Перевод: Сергей Светлов

Андрес Остра признал, что всегда был в своих высказываниях честен и прямолинеен, и если он чувствует, что критику заслуживают даже свои, то не стесняется высказываться. Так, в конце марта он написал в комментариях к посту в Facebook о протестной акции EKRE против автомобильного налога: «Не нужно изворачиваться и вешать людям лапшу на уши, что мы давим на правительство, чем? Цирком?»

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