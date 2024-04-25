Прокуратура получила сообщение, что телефонный мошенник представился прокурором Вируской окружной прокуратуры Сергеем Листовым. К счастью, потенциальная жертва сразу поняла, что разговаривает с преступником и повесила трубку.
Немедленно прекратите разговор! Мошенники стали выдавать себя за прокуроров
Мошенники стали представляться сотрудниками прокуратуры. Даже если сотрудник прокуратуры начинает с вами разговор по-русски, он совершенно точно владеет эстонским и готов перейти на государственный язык по требованию получателя звонка.
Напоминаем, что ни один государственный чиновник не будет по телефону просить сделать денежные переводы, передать наличные, назвать свои PIN-коды или пароли.
«Так поступают только мошенники. Если вы сомневаетесь, что это мошенничество, немедленно повесьте трубку и при необходимости обратитесь в прокуратуру. Будьте осторожны!» - призывают в прокуратуре.