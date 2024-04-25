Смотрите, сколько заплатили за шлем Оття Тянака!

Среди лотов на аукционе гоночной тематики были выставлены в числе прочих вещи Тянака, тьерри Невилла и Дани Сордо. Всего фонд получил 51 982 евро.

Самую большую сумму принес шлем Невилла, за который заплатили 10 010 евро. За шлем Тянака заплатили 6101 евро, а за гоночный комбинезон Сордо отдали 2800 евро.

Цель фонда Крейга Брина – помощь начинающим гонщикам. Сейчас фонд поддерживает спортсменов, выступающих в Ирландии в серии J1000 Forestry.

Брин погиб 13 апреля прошлого года на пробных заездах ралли в Хорватии.