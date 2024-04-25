Бронзовые медали чемпионата Эстонии по гандболу ушли в Вильянди

В серии за третье место она со счетом 2:0 обыграла соперников из «Кехра».

21 апреля вильяндисцы добились победы на своей площадке - 29:21, а накануне также с разницей в 8 мячей выиграли на выезде - 34:26.

В прошлом сезоне вильяндсие гандболисты стали серебряными призерами, уступив в финальной серии «Сервити» из Пылва.

Сегодня, 25 апреля, состоится второй матч финальной серии чемпионата, в котором «Мистра» и действующий чемпион пылваский «Сервити» продолжат борьбу за золото. На счету последнего уже одна победа в стартовом матче. Последняя пара будет играть до трех побед.