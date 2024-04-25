Загадочный проект: сингапурский бизнесмен строит в Эстонии спа-отель для избранных

Хотя строительство здания в достаточно приватной и малонаселенной зоне в деревне Ынгу в волости Хийумаа окутано тайной, некоторые детали раскрывает детальная планировка. Там указано, что владелец хочет построить на участке уникальный комплекс зданий, предлагающий услуги, охватывающие все аспекты жизни, такие как питание, душевное спокойствие, баланс тела и фитнесс. Согласно концепции, в комплексе будет построено до десяти номеров, в которых одновременно смогут разместиться до 20 человек.