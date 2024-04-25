Нарвская больница построит новый лечебный корпус на средства Евросоюза

«В новом здании больницы на уровне улицы будут расположены центр функциональной диагностики с современным медицинским оборудованием, таким как компьютерные и магнитно-резонансные томографы. На этажах будут оборудованы комфортабельные лечебные палаты и возможности для процедур», - сказал председатель совета Нарвской больницы Алексей Евграфов.

Стоимость строительства нового корпуса и реконструкции старого составит примерно 37 миллионов евро, к которым добавятся три миллиона из собственных средств больницы. Корпус больницы будет построен на средства Евросоюза.

Совет Нарвской больницы утвердил бюджет больницы на 2024 год в размере 35,3 миллиона евро, что на 4,5 процента больше, чем в прошлом году. На инвестиции выделено 1,6 миллиона евро, на которые начнется проектирование нового здания и будет приобретено современное медицинское оборудование.

По словам члена правления Нарвской больницы Юллара Ланно, новый инновационный лечебный корпус является большим шагом вперед на пути к цифровизации всех рабочих процессов медицинского учреждения.

Информация об услугах будет доступна в цифровом виде как школьным специалистам, так и специалистам по гигиене труда, семейным врачам, медицинским центрам и учреждениям, предоставляющим услуги по уходу.

«Мы интегрируем Нарвскую больницу в сеть крупнейших больниц Эстонии, что позволит нам приглашать к нам на практику новых специалистов, - объяснил Ланно. - Мы продолжаем активные переговоры о привлечении новых врачей и медицинских специалистов в Нарву, чтобы больница и дальше могла предлагать высококачественную медицинскую помощь и обеспечивать благополучие горожан в больнице их родного города».

Действующая как целевое учреждение Нарвы, Нарвская больница была основана в 1860-х годах как больница Кренгольмской мануфактуры. В 1906 году был построен родильный дом, который действует по сей день. В 1913 году было построено здание больницы, которое в то время было самым современным в Эстонии. Нынешнее шестиэтажное здание больницы было построено в 1976 году.