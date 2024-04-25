Пилотный проект по измерению средней скорости: результаты неутешительные

«Цель Департамента транспорта - найти новые и эффективные меры для повышения безопасности дорожного движения и снижения числа погибших и травмированных. Результаты пилотного проекта показали, что измерение средней скорости сделало трафик более равномерным, уменьшило количество обгонов и увеличило число водителей, соблюдающих установленную скорость», - сказал главный директор Департамента транспорта Прийт Саук.

Средняя скорость измерялась на четырех участках шоссе Таллинн-Нарва, Таллинн-Тарту, Таллинн-Пярну и Ээсмяэ-Хаапсалу, общей протяженностью 32 километра. Пилотный проект по наблюдению за поведением водителей проводился в два этапа: с 15 по 24 сентября 2023 года и с 28 сентября по 8 октября 2023 года, в светлое время суток. Всего было проанализировано 118 231 транспортное средство, из них примерно 42 000 транспортных средств превышали среднюю скорость. Средняя скорость на участке превышалась в семь раз чаще, чем моментальная скорость при въезде и выезде с участка.

На первом этапе пилотного проекта среднюю скорость превысили 39% транспортных средств, а на втором этапе - 32%. При въезде на тестовый участок максимально разрешенную скорость превысили 8% транспортных средств. При выезде - 5% транспортных средств. Наибольшая средняя скорость, 152 км/ч, была зафиксирована на участке Таллинн-Пярну. Наибольшее превышение средней скорости было на участке Хаапсалу-Ээсмяэ. На этом же участке во втором этапе доля превышающих скорость упала на 12%.