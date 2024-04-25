МИЛЛИОН ЕВРО В ДЕНЬ ⟩ За три месяца Swedbank получил чистую прибыль в размере 96 миллионов евро

Swedbank очень хорошо начал 2024 год, несмотря на противоречивую экономическую ситуацию в Эстонии.

Для Swedbank год начался удачно: за первые три месяца 2024 года чистая прибыль составила 96 миллионов евро, а доходы банка выросли в основном за счет увеличения процентных доходов.