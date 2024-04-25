Для Swedbank год начался удачно: за первые три месяца 2024 года чистая прибыль составила 96 миллионов евро, а доходы банка выросли в основном за счет увеличения процентных доходов.
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МИЛЛИОН ЕВРО В ДЕНЬ ⟩ За три месяца Swedbank получил чистую прибыль в размере 96 миллионов евро
За год объем кредитования частных клиентов Swedbank AS увеличился на 5%, а корпоративных - на 6%. Вклады увеличились на 2%. За первые три месяца объём новых кредитов, выданных физическим лицам, составил 211 млн евро, а корпоративным клиентам - 226 млн евро.