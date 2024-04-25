Чт, 25.04.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

МИЛЛИОН ЕВРО В ДЕНЬ ⟩ За три месяца Swedbank получил чистую прибыль в размере 96 миллионов евро

rus.postimees.ee
Copy
Swedbank очень хорошо начал 2024 год, несмотря на противоречивую экономическую ситуацию в Эстонии.
Swedbank очень хорошо начал 2024 год, несмотря на противоречивую экономическую ситуацию в Эстонии. Фото: Remo Tõnismäe

Для Swedbank год начался удачно: за первые три месяца 2024 года чистая прибыль составила 96 миллионов евро, а доходы банка выросли в основном за счет увеличения процентных доходов.

За год объем кредитования частных клиентов Swedbank AS увеличился на 5%, а корпоративных - на 6%. Вклады увеличились на 2%. За первые три месяца объём новых кредитов, выданных физическим лицам, составил 211 млн евро, а корпоративным клиентам - 226 млн евро.

Доходы увеличились на четыре млн евро, в основном за счёт роста процентных доходов. Главным образом это обусловлено поступлениями, связанными с повышением процентных ставок Европейским центральным банком.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх