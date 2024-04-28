Елена Скульская: сегодня Эллочка-людоедка могла бы считаться профессором Хиггинсом

«С одной стороны сегодня действительно Эллочка-людоедка, словарный запас которой составлял 30 слов, могла бы считаться профессором Хиггинсом, поскольку, действительно, у целой части молодежи словарный запас крохотный и составить сложноподчиненное предложение им трудно. С другой стороны, абсолютно никто не отменял утверждения Ростана о том, что красавица хочет не только видеть приятного взору мужчину, но и хочет, чтобы он говорил красиво. И я думаю, что у моих студентов достижение красоты речи совершенно прекрасно развито, поскольку мы бесконечно, на протяжении многих лет учим стихи наизусть. Стихи как высшая форма языка - это главный, а может быть и единственный путь к достижению красоты речи. Человек, который знает много стихов наизусть, не может говорить плохо», - сказала Скульская.