В новом выпуске передачи «Своя правда» гости и эксперты студии будут говорить о нашем владении речью и навыках коммуникации. Именно речь характеризует человека как личность, она является частью мышления. Но вот незадача - мы все реже общаемся, а также реже читаем. Означает ли это, что наш кругозор сужается, а все больше детей страдают от педагогической запущенности?
Елена Скульская: сегодня Эллочка-людоедка могла бы считаться профессором Хиггинсом
В передаче приняла участие и литератор Елена Скульская, по оценке которой у сегодняшних молодых людей нередко отмечаются проблемы со словарным запасом.
«С одной стороны сегодня действительно Эллочка-людоедка, словарный запас которой составлял 30 слов, могла бы считаться профессором Хиггинсом, поскольку, действительно, у целой части молодежи словарный запас крохотный и составить сложноподчиненное предложение им трудно. С другой стороны, абсолютно никто не отменял утверждения Ростана о том, что красавица хочет не только видеть приятного взору мужчину, но и хочет, чтобы он говорил красиво. И я думаю, что у моих студентов достижение красоты речи совершенно прекрасно развито, поскольку мы бесконечно, на протяжении многих лет учим стихи наизусть. Стихи как высшая форма языка - это главный, а может быть и единственный путь к достижению красоты речи. Человек, который знает много стихов наизусть, не может говорить плохо», - сказала Скульская.
Смотрите новый выпуск передачи «Своя правда» под названием «О чем речь?» уже в этот понедельник в 20:30 на телеканале ETV+. Ведущая - Елена Соломина.