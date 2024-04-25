Luminor и Европейский инвестиционный банк начнут финансировать экологически чистые проекты в странах Балтии

В соответствии с соглашением между двумя банками, ЕИБ предоставит Luminor 115 миллионов евро, в результате чего малым и средним предприятиям на льготных условиях будет предоставлено в общей сложности 332 миллиона евро. Цель - стимулировать экономический рост в странах Балтии, в первую очередь, поддерживая зеленый поворот в экономике.

«Как макроэкономические показатели, так и отзывы наших клиентов свидетельствуют о том, что многие компании преодолели самый сложный период. Были найдены новые рынки и новые заказчики, а вместе с этим появилась и потребность в инвестициях, - сказал глава подразделения корпоративных банковских услуг Luminor Марьян Савченко. - Вместе с ЕИБ мы можем предложить более выгодное финансирование компаниям, которые используют инновационные решения и зеленые технологии для расширения своего бизнеса».

Например, малые и средние предприятия смогут воспользоваться более выгодным финансированием для приобретения транспортных средств, оборудования или машин с низким уровнем выбросов.

«Многие компании уделяют всё больше внимания энергоэффективности и использованию зеленой энергии, что также является важным преимуществом для предложения своей продукции на экспортных рынках. В сотрудничестве с ЕИБ мы можем предоставить финансирование для производства зеленой электроэнергии на месте и установки накопителей энергии, например, для повышения энергоэффективности зданий и модернизации оборудования и сельскохозяйственной техники», - рассказал Савченко.