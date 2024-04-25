В соответствии с соглашением между Luminor и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), ЕИБ начнет предлагать льготное финансирование малым и средним предприятиям (МСП) в странах Балтии. Финансирование может быть использовано, в частности, для покупки экологически чистых автомобилей и оборудования, приобретения оборудования для производства и хранения зеленой энергии, повышения энергоэффективности зданий.
Luminor и Европейский инвестиционный банк начнут финансировать экологически чистые проекты в странах Балтии
В соответствии с соглашением между двумя банками, ЕИБ предоставит Luminor 115 миллионов евро, в результате чего малым и средним предприятиям на льготных условиях будет предоставлено в общей сложности 332 миллиона евро. Цель - стимулировать экономический рост в странах Балтии, в первую очередь, поддерживая зеленый поворот в экономике.
«Как макроэкономические показатели, так и отзывы наших клиентов свидетельствуют о том, что многие компании преодолели самый сложный период. Были найдены новые рынки и новые заказчики, а вместе с этим появилась и потребность в инвестициях, - сказал глава подразделения корпоративных банковских услуг Luminor Марьян Савченко. - Вместе с ЕИБ мы можем предложить более выгодное финансирование компаниям, которые используют инновационные решения и зеленые технологии для расширения своего бизнеса».
Например, малые и средние предприятия смогут воспользоваться более выгодным финансированием для приобретения транспортных средств, оборудования или машин с низким уровнем выбросов.
«Многие компании уделяют всё больше внимания энергоэффективности и использованию зеленой энергии, что также является важным преимуществом для предложения своей продукции на экспортных рынках. В сотрудничестве с ЕИБ мы можем предоставить финансирование для производства зеленой электроэнергии на месте и установки накопителей энергии, например, для повышения энергоэффективности зданий и модернизации оборудования и сельскохозяйственной техники», - рассказал Савченко.
По условиям соглашения, проектам, которые соответствуют критериям ЕИБ для зеленого финансирования, будет предложена процентная ставка на 70 базисных пунктов ниже обычной.
Для других инвестиционных проектов и лизинга (например, для приобретения транспортных средств, машин и оборудования с низким уровнем выбросов) Luminor предложит процентную ставку, сниженную на 25 базисных пунктов по сравнению со стандартной ставкой.
Сумма кредита варьируется от 10 000 евро до 12,5 млн евро, при максимальной сумме инвестиционного проекта до 25 млн евро.
Финансирование открыто для всех МСП, то есть компаний с числом сотрудников до 3000 человек, которые соответствуют критериям ЕС.
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) - это банк Европейского союза, принадлежащий государствам-членам ЕС и осуществляющий долгосрочное кредитование. Для реализации своего амбициозного плана действий группа ЕИБ приняла Дорожную карту климатического банка, которая предусматривает поддержку инвестиций в меры по защите климата и экологической устойчивости на сумму триллион евро в течение следующего десятилетия - до 2030 года, а также выделение более половины ресурсов банка на меры по защите климата и экологической устойчивости к 2025 году. В результате реализации Плана действий с 2021 года все новые виды деятельности Группы ЕИБ будут соответствовать целям и принципам Парижского соглашения.