Логопед-дефектолог: чрезмерное использование гаджетов нарушает когнитивные функции ребенка

«Развитие нашей речи идет параллельно с нашим когнитивным развитием. И, конечно, когда ребенок сознательно или не сознательно берет телефон в руки, то у него больше нет необходимости общаться. Это бывает и в пять лет, хуже, когда в два-три года. Он потребляет клиповую информацию, молниеносно. Возвращаемся назад, к возрасту трех лет, возрасту почемучек. И если в этом возрасте почемучек у него не возникает желания узнать - а почему, а где, зачем, то уже в пять лет ему не захочется ответить "потому что"».