В новом выпуске передачи «Своя правда» гости и эксперты студии будут говорить о нашем владении речью и навыках коммуникации. Именно речь характеризует человека как личность, она является частью мышления. Но вот незадача - мы все реже общаемся, а также реже читаем. Означает ли это, что наш кругозор сужается, а все больше детей страдают от педагогической запущенности?
Логопед-дефектолог: чрезмерное использование гаджетов нарушает когнитивные функции ребенка
В передаче приняла участие и логопед-дефектолог Людмила Писклова, которая утвердительно отвечая на вопрос ведущей о том, ухудшаются ли когнитивные способности ребенка, если он постоянно использует гаджеты, подчеркнула следующее:
«Развитие нашей речи идет параллельно с нашим когнитивным развитием. И, конечно, когда ребенок сознательно или не сознательно берет телефон в руки, то у него больше нет необходимости общаться. Это бывает и в пять лет, хуже, когда в два-три года. Он потребляет клиповую информацию, молниеносно. Возвращаемся назад, к возрасту трех лет, возрасту почемучек. И если в этом возрасте почемучек у него не возникает желания узнать - а почему, а где, зачем, то уже в пять лет ему не захочется ответить "потому что"».
Смотрите новый выпуск передачи «Своя правда» под названием «О чем речь?» уже в этот понедельник в 20:30 на телеканале ETV+. Ведущая - Елена Соломина.