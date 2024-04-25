Исследование о домашней жизни показало, что для каждого пятого жителя Эстонии одним из важнейших аспектов идеального дома является близость к природе. В то же время многие люди живут в домах, где нет двора или террасы. Поэтому дизайнер интерьера делится практическими советами, как в таких ситуациях соединиться с природой.
ФОТО ⟩ Нет балкона - не беда! Дизайнер дает советы по озеленению квартиры
Помимо того, что натуральные компоненты украшают интерьер, это также положительно влияет на физическое и психическое состояние человека. По данным ежегодного исследования IKEA «Домашняя жизнь», для 16% жителей Эстонии связь с природой – один из главных факторов, помогающих чувствовать себя удовлетворенно.
«Растения или зелень дома помогает поддерживать душевное благополучие каждому пятому жителю Эстонии. То, что не у каждого есть своя терраса или балкон, не значит, что дома невозможно насладиться близостью к природе», - поделился руководитель отдела дизайна интерьера IKEA в Эстонии Педро Кастро.
Вертикальный сад
Многие привносят природу в дом, выращивая живые растения на подоконниках. Дизайнер интерьера отмечает, что если под окном стоят радиаторы, то растения следует поливать чаще. Любителям растений, у которых нет подоконников или они слишком узки для этого, Кастро рекомендует использовать пространство с умом. Например, если дом небольшой и на полу мало места для растений или подоконники слишком узкие, создайте вертикальный сад.
«Если вы хотите разместить дома больше растений – установите напольную или настенную полку рядом с окном. Подойдут и разные подставки для растений. Такие решения не занимают много места на полу, но эффективно используют высоту. Подобного эффекта можно добиться с помощью настенных полок: их можно установить на поверхности стены на нужной высоте, и это также будет стильным украшением дома», - советует дизайнер интерьера.
Превращая ваш дом в зеленый оазис, Кастро рекомендует выбрать одно доминирующее большое растение на полу и добавить несколько растений поменьше на разной высоте. Таким способом можно создать вертикальный сад и сэкономить место в маленькой квартире. Он рекомендует разместить на противоположной стене зеркало, которое отражает оазис и создает ощущение, что в доме больше растений.
Дизайнер также предлагает создать висячий сад с карнизом или вешалкой и подвесными горшками для растений. В этом случае рекомендуется выбирать растения, которые растут вниз. Добавьте крючок в верхнюю часть и подвесьте еще один горшок. Чтобы создать больше зелени, поиграйте с высотой растений на полке.
«Если есть место, стиль висячего сада можно применить и на кухне. Там можно вырастить более практичную зелень. Подвесьте зелень на карниз для штор или добавьте дополнительную рейку над рабочей поверхностью, чтобы свежая зелень всегда была под рукой», - советует дизайнер интерьера.
Природные элементы в декоре
«Чтобы чувствовать себя дома в окружении природы, помимо растений, можно использовать натуральные материалы и цвета. Настенные украшения из тростника, мебель из ротанга, бамбуковые абажуры, льняной текстиль, джутовые ковры и даже керамические аксессуары - это простой способ быть ближе к природе. Также хорошо подойдут коврики, корзины и коробки из натуральных материалов», - поделился Кастро.
Он также предлагает физически привнести природу в комнату: собрать засохшие цветы, листья или небольшие кусочки мха, веточки и камни. Они могут стать простым, но элегантным украшением. Например, поместите цветы или одиночный лист в стеклянную рамку и повесьте перед окном, куда смогут проникать солнечные лучи. Однако при наличии мха или камней рекомендуется использовать стеклянный купол. Если у вас дома есть дети, проявите творческий подход и добавьте игрушечных персонажей, чтобы создать маленький мир под стеклом.
Исследование «Домашняя жизнь»
Количественное исследование было проведено международной группой исследований и анализа данных YouGov по поручению группы IKEA. Опрос проводился в мае и июне 2023 года с использованием групповых онлайн-интервью в каждой стране. В Эстонии было опрошено 1007 жителей.