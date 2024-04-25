ФОТО ⟩ Нет балкона - не беда! Дизайнер дает советы по озеленению квартиры

Фото: Ikea

Превращая ваш дом в зеленый оазис, Кастро рекомендует выбрать одно доминирующее большое растение на полу и добавить несколько растений поменьше на разной высоте. Таким способом можно создать вертикальный сад и сэкономить место в маленькой квартире. Он рекомендует разместить на противоположной стене зеркало, которое отражает оазис и создает ощущение, что в доме больше растений.

Фото: Ikea

Дизайнер также предлагает создать висячий сад с карнизом или вешалкой и подвесными горшками для растений. В этом случае рекомендуется выбирать растения, которые растут вниз. Добавьте крючок в верхнюю часть и подвесьте еще один горшок. Чтобы создать больше зелени, поиграйте с высотой растений на полке.

«Если есть место, стиль висячего сада можно применить и на кухне. Там можно вырастить более практичную зелень. Подвесьте зелень на карниз для штор или добавьте дополнительную рейку над рабочей поверхностью, чтобы свежая зелень всегда была под рукой», - советует дизайнер интерьера.

Природные элементы в декоре

«Чтобы чувствовать себя дома в окружении природы, помимо растений, можно использовать натуральные материалы и цвета. Настенные украшения из тростника, мебель из ротанга, бамбуковые абажуры, льняной текстиль, джутовые ковры и даже керамические аксессуары - это простой способ быть ближе к природе. Также хорошо подойдут коврики, корзины и коробки из натуральных материалов», - поделился Кастро.

Фото: Ikea

Он также предлагает физически привнести природу в комнату: собрать засохшие цветы, листья или небольшие кусочки мха, веточки и камни. Они могут стать простым, но элегантным украшением. Например, поместите цветы или одиночный лист в стеклянную рамку и повесьте перед окном, куда смогут проникать солнечные лучи. Однако при наличии мха или камней рекомендуется использовать стеклянный купол. Если у вас дома есть дети, проявите творческий подход и добавьте игрушечных персонажей, чтобы создать маленький мир под стеклом.

Исследование «Домашняя жизнь»

Количественное исследование было проведено международной группой исследований и анализа данных YouGov по поручению группы IKEA. Опрос проводился в мае и июне 2023 года с использованием групповых онлайн-интервью в каждой стране. В Эстонии было опрошено 1007 жителей.