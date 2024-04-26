Юферева-Скуратовски: верующие и священники не могут так же легко сменить церковь, как политики меняют партию

В случае церкви это, на мой взгляд, просто немыслимо. Существуют же вековые традиции. Традиции тех же самых ритуалов, каких-то канонических правил. Так что я не могу пока представить, что в Эстонии могли бы быть возможны такие переходы и метания.

Мария Юферева-Скуратовски. Фото: Мадис Вельтман

Так что по большому счету получается, что решений-то не так много. Можно остаться в «серой зоне», как это сделала православная церковь в Латвии. Либо присоединяться к какому-то другом патриархату. Либо сделать какие-то юридические шаги, но при этом остается не ясным, какие должны этому сопутствовать канонические решения.

Если мы будем видеть, что никакой угрозы для безопасности храмы и прихожане не несут, что на церковь не оказывается никакого давления, а если оказывается, то церковь ищет защиты у министра внутренних дел…

Опять же, я не знаю, какие есть планы и устремления у Московского Патриархата по отношению к православной церкви в Эстонии. Подозреваю, что у них есть желание держать ситуацию как можно более напряженной и дестабилизировать общество. Однозначно это их цель в рамках гибридной войны. Но насколько они открыто будут пытаться вмешиваться в эти процессы, я не могу предсказать. Пока я и как политик, и как прихожанин таких попыток не вижу.