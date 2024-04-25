В среду утром в Кохтла-Ярве спасатели были вынуждены эвакуировать жителей многоквартирного дома из-за возгорания газового бойлера, одному из жителей потребовалась госпитализация.
Из-за возгорания газового бойлера был эвакуирован весь жилой дом
В 8:33 в Центр тревоги поступило сообщение, что в квартире многоквартирного дома на улице Лехола в районе Ахтме загорелся газовый бойлер. Житель квартиры покинул помещение.
На вызов отреагировали профессиональные спасатели Йыхви и Кохтла-Ярве, а также спасатели-добровольцы Мяэтагузе. Спасатели вошли в квартиру для ликвидации очага пожара, в то время как остальные жители трехэтажного дома были эвакуированы, а также было перекрыто газоснабжение в подъезде.
Троих жителей дома осмотрели на месте, одного из соображений безопасности увезли в больницу на машине скорой помощи для оценки его состояния здоровья.
Пожар был потушен за полчаса. По предварительной информации, возгорание началось из-за электрического полотенцесушителя, расположенного в том же помещении, что и бойлер, пламя от которого перекинулось на газовый бойлер.
Владельцу квартиры запретили использовать электросистему до тех пор, пока ее не проверят электрики, а квартирному товариществу запретили вновь запускать газовую систему до проведения технического обслуживания специалистами.