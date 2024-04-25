Из-за возгорания газового бойлера был эвакуирован весь жилой дом

В 8:33 в Центр тревоги поступило сообщение, что в квартире многоквартирного дома на улице Лехола в районе Ахтме загорелся газовый бойлер. Житель квартиры покинул помещение.

На вызов отреагировали профессиональные спасатели Йыхви и Кохтла-Ярве, а также спасатели-добровольцы Мяэтагузе. Спасатели вошли в квартиру для ликвидации очага пожара, в то время как остальные жители трехэтажного дома были эвакуированы, а также было перекрыто газоснабжение в подъезде.

Троих жителей дома осмотрели на месте, одного из соображений безопасности увезли в больницу на машине скорой помощи для оценки его состояния здоровья.

Пожар был потушен за полчаса. По предварительной информации, возгорание началось из-за электрического полотенцесушителя, расположенного в том же помещении, что и бойлер, пламя от которого перекинулось на газовый бойлер.

Владельцу квартиры запретили использовать электросистему до тех пор, пока ее не проверят электрики, а квартирному товариществу запретили вновь запускать газовую систему до проведения технического обслуживания специалистами.