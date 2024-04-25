Недавно, прогуливаясь по району Кренгольм, журналист Rus.Postimees обратил внимание на таблички, висящие на стене дома на Йоала 11. На них было написано, что здание - аварийное, и для пущей убедительности нарисован отрывающийся от стены балкон. Оказалось, что здание в плохом состоянии, но квартирное товарищество не заинтересовано в решении проблемы.
Аварийный дом в эстонском городе может убить пешехода, но никто ничего не делает
Здание по адресу Йоала 11 было построено в 1953 году и представляет собой типичное индустриальное сооружение эпохи позднего модернизма. В прошлом довольно красивое, сейчас оно выглядит отвратительно и неухоженно. Краска давно слезла, со стен отваливается штукатурка, но проблема даже не во внешнем виде здания, а в том, что оно находится в аварийном состоянии и может быть опасно для проходящих мимо людей.
«Балконы со стороны улицы Йоала отходят от стены. Когда я только пришла туда работать, сразу вызвала проектировщика. По его словам, балконы можно было бы восстановить, но это довольно сложно», - рассказала бывший председатель дома Анна.
«Когда я уходила с должности председателя, то внесла в план хозяйственной деятельности пункт о проведении экспертизы, которая бы позволила оценить состояние этих балконов», - рассказала она, добавив, что у самой у нее уже не хватило времени и сил на то, чтобы этим заняться.
По словам Анны, дом в целом является довольно проблемным, а жильцам между собой бывало тяжело договориться. «Мы с большим трудом восстановили крышу. Те, кто жили на первых этажах, говорили, что им крыша не нужна, а нужны подвалы. Но крыша протекала ужасно, она была из старого шифера, и этот шифер начал проваливаться», - вспоминает бывший председатель, добавляя, что в итоге крышу получилось починить, но в доме осталась куча других проблем.
Анна уверена: опасность того, что балконы начнут отваливаться, действительно существует и это не шуточки. «У одного из жильцов балкон отходит настолько, что его прикрутили к какому-то штырю, чтобы не отвалился окончательно. Есть балконы, которые отходят сантиметров на десять. Мы делали жильцам предписание, чтобы они не выходили на балконы», - сказала бывший председатель.
Ирина (имя изменено) рассказала, что очень давно живет в доме на Йоала и привыкла к тому, что на свой балкон выходить нельзя. «У меня раньше с потолка текло, хотя бы эту проблему решили, уже хорошо. А лет 16 назад приезжали менять окна на пластиковые, посмотрели на балкон и сказали, что на него лучше не выходить. С тех пор и не выхожу», - говорит Ирина.
У Алексея (имя изменено) тоже опасный балкон. «Он у меня привязан проволоками, может и отвалиться, поэтому я его не нагружаю ничем. Не знаю, чем новый председатель занимается, то ли парковками, то ли помойками», - сказал он.
«Новая председатель повесила таблички и думает, что если что-то случится, то эти таблички спасут ее от тюрьмы, но они не спасут», - добавила Анна.
Яна арендует в этом доме помещение под парикмахерскую и говорит, что ее клиенты испытывают тревогу, когда приходят. «Они просто забегают и выбегают, переживая, что им может что-то упасть на голову. Я сама начала переживать, когда обнаружила у двери в парикмахерскую большой камень - стало ясно, что это был кусок балкона», - рассказала Яна.
Она решила попробовать решить проблему через нового председателя дома, но та лишь сказала, что Яна изначально должна была понимать, где снимает помещение. «Председатель заявила, что камень - это не кусок балкона, а кто-то из детей подкинул», - рассказала владелица парикмахерской, добавив, что ей посоветовали самостоятельно повесить ленточку и предупреждение на двери салона. «В итоге, сами повесили и ленточку и знак, но как они обезопасят проходящих мимо?» - переживает Яна.
Rus.Postimees обратился к нынешнему председателю дома на Йоала 11, Ольге Худяевой. Ольга отказалась разговаривать с журналистом по телефону, заявив, что «услуги прессы она не заказывала», однако, в ответ на вопросы, которые были отправлены ей письменно, прислала текст, где заявила, что использовать информацию, полученную от бывшего председателя - «опрометчиво и несправедливо».
«Экспертиза проведена и результаты известны всем, кому это необходимо на данный момент. Таблички установлены специально для усиления эффекта, чтобы пешеходы были более осторожны. Балконы не падают. У конструкций балконов постепенно, от естественного износа, разрушается верхняя часть отделки», - пишет Ольга, добавляя, что полностью оградить дом невозможно, так как любые оградительные предметы «будут попросту унесены в ту же ночь неизвестными лицами».
Как, когда и кем была проведена экспертиза, Ольга решила не пояснять. Также она не уточнила, кому конкретно известны ее результаты. А на вопрос о том, готова ли она взять на себя ответственность, если с кем-то из жителей дома или пешеходов произойдет несчастный случай, вообще предпочла не отвечать.
«Вы решили написать статью о табличках на нашем доме - а это значит, что вы их увидели, и задумались об осторожности. Следовательно, они работают! Мы рады. Стали ли вы осторожней и обошли дом подальше от балконов? Не знаю, это уже ваша ответственность», - рассуждает Ольга, очевидно, считая, что если пенсионер с плохим зрением или ребенок не обратит внимание на табличку, и ему на голову свалится кусок балкона, ответственность тоже будет на нем, а с нее взятки гладки.
В своем письме Ольга добавила, что правление дома занимается существующей проблемой, но «необходимо учитывать разные финансовые обстоятельства в городе, стране, мире, ведь они отрицательным образом сказываются на благополучии всех собственников дома».
По словам вице-мэра Нарвы Олега Карпикова, возможности города в этой ситуации, к сожалению, тоже ограничены. «Товарищество должно сделать технический осмотр здания и составить акт. А если есть угроза пешеходам, мы должны сделать предписание КТ срочно укрепить балконы или оградить дом, но расходы будут на них», - заявил он.
Карпиков считает, что подобные ситуации - это замкнутый круг, так как у жильцов, очевидно, просто нет денег на реновацию дома и укрепление балконов. «Это ответственность квартирного товарищества, а кроме предписания мы сделать больше ничего не можем. Но экспертиза в таком случае просто необходима, и она не будет стоить слишком дорого, может быть в пределах двух-трех тысяч евро», - добавил вице-мэр, уточнив, что дом должен быть каким-то образом огорожен, если есть реальная опасность.
Со стопроцентной уверенностью сказать, что опасность обвала балконов есть, нельзя, так как никакой экспертизы ранее проведено не было. Результаты недавно проведенной экспертизы, о которой говорит Ольга, неизвестны никому, кроме нее самой и, видимо, определенного круга лиц. Но таблички на доме никуда не делись, а значит, что и жильцам, и пешеходам, которые гуляют мимо Йоала 11, все-таки следует быть предельно осторожными.