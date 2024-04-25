Аварийный дом в эстонском городе может убить пешехода, но никто ничего не делает

Анна уверена: опасность того, что балконы начнут отваливаться, действительно существует и это не шуточки. «У одного из жильцов балкон отходит настолько, что его прикрутили к какому-то штырю, чтобы не отвалился окончательно. Есть балконы, которые отходят сантиметров на десять. Мы делали жильцам предписание, чтобы они не выходили на балконы», - сказала бывший председатель.

Ирина (имя изменено) рассказала, что очень давно живет в доме на Йоала и привыкла к тому, что на свой балкон выходить нельзя. «У меня раньше с потолка текло, хотя бы эту проблему решили, уже хорошо. А лет 16 назад приезжали менять окна на пластиковые, посмотрели на балкон и сказали, что на него лучше не выходить. С тех пор и не выхожу», - говорит Ирина.

У Алексея (имя изменено) тоже опасный балкон. «Он у меня привязан проволоками, может и отвалиться, поэтому я его не нагружаю ничем. Не знаю, чем новый председатель занимается, то ли парковками, то ли помойками», - сказал он.

Балконы здания на Йоала 11 могут быть опасны для пешеходов. Фото: Илья Смирнов

«Новая председатель повесила таблички и думает, что если что-то случится, то эти таблички спасут ее от тюрьмы, но они не спасут», - добавила Анна.