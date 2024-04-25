Легендарный олимпийский чемпион объявил о смене гражданства

«Я хочу снова соревноваться, потому что мне это нравится, но мой новый проект лучше всего реализовать, будучи голландцем», - на прошедшей в среду пресс-конференции Хиршер объявил, что он будет выступать за родную страну своей матери.

35-летний Хиршер - настоящая легенда горнолыжного спорта, он восемь лет подряд, с 2012 по 2019 год, завоевывал Большой хрустальный глобус: приз абсолютного победителя серии Кубка мира. Всего он поднимался на пьедестал на этапах кубка мира 138 раз, в 67 – на высшую ступень.

Среди трофеев Хиршера еще 14 медалей титульных соревнований: семь золотых и четыре серебряных медали чемпионатов мира, два золота и одно серебро Олимпийских игр. Однако в 2019 году после долгого успеха Хиршер решил уйти из большого спорта.

Разумеется, это заявление не понравилось Австрийской лыжной федерации.

«Мы сделали все возможное, чтобы предложить Марселю лучшие условия для возвращения. Мы, конечно, разочарованы этим решением, но в целом вынуждены его поддержать. Достижения Марселя были невероятными для горнолыжного спорта и для Австрии», - говорится в их заявлении.

В голландской федерации, наоборот, рады.

«Мы получим пользу не только от результатов соревнований Марселя, но также от его богатых знаний и опыта, которыми он поделится», - сказал Вопке де Вегт, технический директор федерации.