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Таллиннский аэропорт сможет принимать военные рейсы

rus.postimees.ee
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Таллиннский аэропорт сможет принимать большие и тяжелые самолеты после завершения строительных работ.
Таллиннский аэропорт сможет принимать большие и тяжелые самолеты после завершения строительных работ. Фото: -

AS Tallinna Lennujaam и Nordecon AS подписали договор на строительство стоянок для самолетов Е-класса в Таллиннском аэропорту. Стоимость договора составляет 7,5 миллиона евро плюс налог с оборота. Работы должны быть завершены к осени 2025 года.

Создание стоянок для самолетов Е-класса является частью долгосрочного плана развития Таллиннского аэропорта, что расширяет его способность принимать крупные и тяжелые самолеты. Планируемые рядом с взлетно-посадочной полосой стоянки будут использоваться для различных целей. С одной стороны, они будут функционировать как площадка для приема военных рейсов. С другой стороны, это будет зона, ориентированная на предприятия, связанные с авиацией, для хранения и транспортировки авиационных грузов, а также для предоставления услуг по обслуживанию самолетов.

«Таллиннский аэропорт играет важную роль в приеме военных рейсов наряду с аэропортом Эмари. Устранение стратегических пробелов в военной мобильности в Таллиннском аэропорту - развитие инфраструктуры перрона двойного назначения и хранения топлива является основной целью проекта», - сказал председатель правления Таллиннского аэропорта Рийво Тувике.

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