AS Tallinna Lennujaam и Nordecon AS подписали договор на строительство стоянок для самолетов Е-класса в Таллиннском аэропорту. Стоимость договора составляет 7,5 миллиона евро плюс налог с оборота. Работы должны быть завершены к осени 2025 года.
Для подписчиков
Таллиннский аэропорт сможет принимать военные рейсы
Создание стоянок для самолетов Е-класса является частью долгосрочного плана развития Таллиннского аэропорта, что расширяет его способность принимать крупные и тяжелые самолеты. Планируемые рядом с взлетно-посадочной полосой стоянки будут использоваться для различных целей. С одной стороны, они будут функционировать как площадка для приема военных рейсов. С другой стороны, это будет зона, ориентированная на предприятия, связанные с авиацией, для хранения и транспортировки авиационных грузов, а также для предоставления услуг по обслуживанию самолетов.