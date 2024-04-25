Таллиннский аэропорт сможет принимать военные рейсы

Создание стоянок для самолетов Е-класса является частью долгосрочного плана развития Таллиннского аэропорта, что расширяет его способность принимать крупные и тяжелые самолеты. Планируемые рядом с взлетно-посадочной полосой стоянки будут использоваться для различных целей. С одной стороны, они будут функционировать как площадка для приема военных рейсов. С другой стороны, это будет зона, ориентированная на предприятия, связанные с авиацией, для хранения и транспортировки авиационных грузов, а также для предоставления услуг по обслуживанию самолетов.