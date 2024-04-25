Вчера в комплексе Riviera Viimsi, который компания Endover строит вдоль променада Хаабнеэме, состоялся праздник стропил – полной высоты достигли четыре многоквартирных дома, расположенные всего в 100 метрах от моря. Первые жильцы смогут заселиться в новые квартиры уже в сентябре.
Самые близкие к морю жилые дома Эстонии достигли полной высоты и будут готовы уже осенью
Всего в комплексе Riviera Viimsi будет четыре здания на 65 квартир. Все двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры имеют балкон или террасу. Просторные пятикомнатные двухэтажные пентхаусы с террасами на крыше отличаются видами на Таллиннский залив и полуостров Виймси, а также роскошными дополнительными особенностями, такими как возможность установки гидромассажной ванны на крыше.
Исполнительный директор Endover Роберт Лауд отметил, что для Riviera Viimsi пространственная концепция территории была создана с целью открыть для людей красивую природу морского побережья: «Мы привели в порядок большую часть заброшенных производственных земель у моря, во время строительства реконструируем Калури-теэ, построим парк с велосипедными дорожками и детскими площадками, а прямо от комплекса к пляжу будет вести дорожка для легкого транспорта».
В последние годы Виймси стал очень привлекательным и востребованным районом. «На рынке новых квартир в Виймси явный дефицит. После принятия волостью нового генерального плана возможности строительства новых жилых массивов будут дополнительно ограничены. В то же время это один из самых популярных жилых районов на границе Таллинна», - сказал Лауд.
Исполнительный директор Endover добавил, что, несмотря на сложное состояние экономики, компания уверенно чувствует себя в сегодняшних условиях рынка недвижимости: «Мы предлагаем широкий ассортимент жилья в популярных местах. Мы видим, что сегодня на рынке есть покупатели недвижимости по цене выше средней, ищущие самобытность, качество и экологичность».
Директор по продажам Endover Анника Саар, рассказала, что изменение условий банковского жилищного кредитования в начале апреля также помогает более чувствительному к цене покупателю жилья выбрать понравившуюся квартиру из широкого перечня вариантов: «Общая покупательная способность клиентов восстанавливается, и они приспосабливаются к росту Euribor. Маржа риска банковских жилищных кредитов снизилась, что вновь делает кредиты и жилье желаемого размера более доступными для людей».
Тем не менее, временные циклы совершения сделок удлинились, и для чувствительного к цене покупателя решающее значение имеют как немедленная доступность недвижимости, так и связанные с ней постоянные траты. По словам Саар, статистика продаж Endover демонстрирует, что сделки с квартирами меньшего размера осуществляются активно. Большие площади приобретают в основном «на бумаге».
Развитие Riviera Viimsi завершится осенью 2024 года. Девелопер комплекса – Endover, строитель – Metropol Ehitus, главный проектировщик – What If, архитекторы интерьера – Аэт Пиель (планировки) и Маарья-Линда Таур (внутренняя отделка), а архитектор общественной территории – Кярт Лоопалу из Superellips. Основанная на природных особенностях концепция прибрежного ландшафта Хаабнеме была создана в сотрудничестве с ландшафтными архитекторами Kino. Завершение проекта финансирует Coop Pank.