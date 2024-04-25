Самые близкие к морю жилые дома Эстонии достигли полной высоты и будут готовы уже осенью

Всего в комплексе Riviera Viimsi будет четыре здания на 65 квартир. Все двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры имеют балкон или террасу. Просторные пятикомнатные двухэтажные пентхаусы с террасами на крыше отличаются видами на Таллиннский залив и полуостров Виймси, а также роскошными дополнительными особенностями, такими как возможность установки гидромассажной ванны на крыше.

Исполнительный директор Endover Роберт Лауд отметил, что для Riviera Viimsi пространственная концепция территории была создана с целью открыть для людей красивую природу морского побережья: «Мы привели в порядок большую часть заброшенных производственных земель у моря, во время строительства реконструируем Калури-теэ, построим парк с велосипедными дорожками и детскими площадками, а прямо от комплекса к пляжу будет вести дорожка для легкого транспорта».

В последние годы Виймси стал очень привлекательным и востребованным районом. «На рынке новых квартир в Виймси явный дефицит. После принятия волостью нового генерального плана возможности строительства новых жилых массивов будут дополнительно ограничены. В то же время это один из самых популярных жилых районов на границе Таллинна», - сказал Лауд.